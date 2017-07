Hiába bontották le a biztonsági kapukat, a palesztinok az utcán imádkoznak

Noha az izraeli hatóságok eltávolították az al-Aksza-mecsethez vezető utakról a fémdetektoros kapukat, és leszerelték a biztonsági térfigyelő kamerákat, a palesztinok kedden továbbra is a jeruzsálemi óváros falain kívül, az utakon tartották meg esti imájukat – írja az MTI az izraeli tízes tévécsatorna esti híradójának közlése alapján.

A tudósítás szerint a palesztin muzulmán hívők az al-Aksza-mecsetet felügyelő vallási tanács, a Waqf felszólítására maradtak távol a Sziklamecsetnek és az iszlám harmadik legszentebb helyének, az al-Aksza-mecsetnek a területétől. A Waqf egy jelentést állít össze a változásokról, eszerint Izrael a muzulmán imádkozók távollétében végrehajtott ásatásokat folytatott a Sziklamecset alatti barlangban.

A Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek nyilatkozó muzulmánok azt nehezményezték, hogy túl nagy számban vannak jelen a rendőrök, és ezzel is magyarázták a mecsetek további bojkottját a detektoros kapuk és a kamerák eltávolítása után.

Izrael néhány hónap múlva „okos” biztonsági kamerák felszerelését is tervezi, amelyek képesek lesznek az arcfelismerésre és a ruhák alá rejtett fegyverek kiszűrésére. A palesztinok ez ellen is tiltakoznak távollétük meghosszabbításával.

Mahmúd Abbász palesztin elnök is bejelentette, hogy nem hajlandó visszatérni a kapcsolatok normalizálásához Izraellel, és továbbra sem gyakorolja a néhány nappal korábban a fémdetektoros kapuk felállítása miatt megszakított biztonsági együttműködést Izraellel.

„Ha nem térnek vissza a július 14. előtti állapotok Jeruzsálemben (ezen a napon öltek meg két izraeli rendőrt Jeruzsálem óvárosában a Mecsetek terén elrejtett fegyverekkel), akkor nem lesz változás” – hangsúlyozta Abbász kedden Rámalláhban.

Közben a The Times of Israel arról számolt be, hogy a palesztin közösségi médiában szárnyra kelt hír szerint Izrael röntgensugaras kamerák felszerelését tervezi az imádkozni készülők átvilágítására, amellyel „meztelenül láthatnák a palesztin nőket”.

Az izraeli rendőrség cáfolta ezt a hírt, és közleményt adott ki, amely szerint „a kamerák célja csakis a közbiztonság garantálása lenne, minden látogató, és köztük a nők magánszférájának legteljesebb tiszteletben tartásával”.

Az izraeli biztonsági kabinet hétfő éjjel döntött úgy, hogy a jeruzsálemi Mecsetek terére vezető utakról eltávolítják a július 14-i merénylet után odatelepített fémdetektoros kapukat, mert azok felállítása feldühítette a muszlimokat.

Azt is bejelentették, hogy helyettük más, „fejlettebb technológiát”, „okos” kamerákat fognak alkalmazni, de a tízes tévé kedd esti híradójának riportere szerint erre csak hónapok múlva, bizonytalan időpontban kerülhet sor, és jövőbeli alkalmazásuk valójában kérdéses.

Közben Recep Tayyip Erdogan török államfő a világ muzulmánjaival védetné meg Jeruzsálemet. „Akinek van lehetősége, menjen el az iszlám vallás harmadik legszentebb helyére, a jeruzsálemi al-Aksza-mecsetbe. Aki nem teheti meg, az küldjön segítséget az ottani testvéreinknek” – jelentette ki a török államfő.

Izrael és a muzulmán országok viszonya az elmúlt napokban rendkívül feszültté vált a biztonsági kapuk és térfigyelő kamerák miatt, amelyeket a hatóságok Jeruzsálem óvárosában, a Mecsetek terére vezető utakon állítottak fel.

A zsidók által Templom-hegynek nevezett Mecsetek terén áll az iszlám harmadik legszentebb imahelye, az al-Aksza-mecset, de a tér a zsidó vallás számára is kiemelkedően fontos, mert az ókorban itt állt az ő legszentebb helyük, a jeruzsálemi Szentély. Izrael az 1967-es háborúban elfoglalta Kelet-Jeruzsálemet, az al-Aksza-mecset környéke azonban a történelmi megállapodások értelmében Jordánia gondnoksága alá került, és a szent hely körüli békét a kényes status quo megőrzésével igyekeznek biztosítani.