Hihetetlen összegeket költ Japán az idősekre

A japán parlament rekordkiadású költségvetést fogadott el az április 1-vel kezdődő pénzügyi évre. A távirati iroda közlése szerint a büdzsé kiadási oldala 97,71 ezer milliárd jen (919 milliárd dollár, 100 jen=238,94 forint), ami 0,3 százalékkal múlja felül a folyó évit. Ennek az összegnek csaknem a harmadát, 32,97 ezer milliárd jent a lakosság öregedésével kapcsolatos problémák kezelésére fordítja az állam. Ezen felül a költségvetés 5,19 ezer milliárd jent (48,8 milliárd dollárt) költ védelmi célokra is. A büdzsé adóbevétele 59,1 ezer milliárd jen lesz a tervek szerint, ami 1991 óta a legmagasabb. Ennek ellenére az ország gazdálkodása továbbra is deficites lesz, vagyis a japánok többet költenek, mint amennyit megtermelnek. A kormány várakozásai szerint az egyensúlyi állapot legkorábban 2027-ben állhat be.

A demográfiai folyamatok alapján nem lesz könnyű fenntartani a japán életszínvonalat. A szigetországban a születéskor várható élettartam 85 év felett van, miközben jóval kevesebb gyermek születik, mint amennyire a népesség fenntartásához szükség lenne. Az egy nőre jutó termékenységi ráta 1,4 körül áll, miközben 2,1-es mutató kellene ahhoz, hogy a japánok ne fogyjanak el záros határidőn belül. A kormány reformokkal és robotizációval igyekszik kezelni a helyzetet, kérdés, milyen eredménnyel.