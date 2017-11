Hillary Clinton „lecserélését” fontolgatta a volt pártelnök?

Donna Brazile a Demokrata Országos Bizottság (DNC) volt vezetője 2016 szeptemberében komolyan fontolóra vette, hogy „lecseréli” Hillary Clintont és Joe Biden alelnök lesz a demokraták elnökjelöltje – derült ki a The Washington Post című napilap által a volt pártelnök jövő héten boltokba kerülő könyvének szombaton nyilvánosságra hozott részletéből.

A The Washington Post – amely megkapta a megjelenésre váró könyv egyik példányát – közölte azt a részletet, amelyben Brazile arról ír, hogy tavaly szeptemberben, miután a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmény New York-i megemlékezésén Hillary Clinton összeesett, komolyan szóba került, hogy a novemberi elnökválasztáson már Joe Biden legyen a párt elnökjelöltje – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Brazile úgy ítélte meg, hogy a Clinton-kampány „vérszegény” és „a vereség szaga lengi körül”. A Demokrata Párt akkori vezetője, részletezve a párton belüli megosztottságot, a könyvben kifejtette, hogy a Clinton lecserélését célzó egyeztetéseket zárt ajtók mögött meg is kezdte. Nemcsak Hillary Clintont, hanem alelnök-jelöltjét, Tim Kaine virginiai szenátort is el akarta mozdíttatni. Tizenkét lehetséges új elnökjelölt neve merült fel – állította – végül Biden és Cory Booker, New Jersey-i szenátor alelnökjelöltségét tartotta a legkomolyabban vehető választásnak.

A volt pártelnök arról nem számolt be, hogy tervét és személyi javaslatait a pártban konkrétan kivel vitatta meg.

A CNN hírtelevízió a The Washington Postban megjelent részletek után a Demokrata Párt belső ügyeit jól ismerő szakértőket szólaltatott meg, akik egyöntetűen azt hangoztatták: Brazile az elnökjelölt cseréjéről egyedül nem is dönthetett volna. A Demokrata Párt szabályzata szerint ugyanis az elnökjelölt vagy az alelnökjelölt „halála, lemondása vagy akadályoztatása” esetén a pártelnöknek a demokrata párti vezetők és kormányzók részvételével kongresszust kell összehívnia, s csakis a kongresszus jogosult új elnökjelöltet, illetve alelnökjelöltet megnevezni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Clinton-kampány száz volt munkatársa szombaton nyílt levelet tett közzé, amelyben élesen bírálta Donna Brazile állításait. „Belefáradtunk, hogy azok mondják el a nagyvilágnak, hogy milyen is volt ez a kampány belülről, akik nem voltak részesei a kampánynak” – írták a volt munkatársak, köztük Huma Abedin, Clinton bizalmasa és személyi titkára, John Podesta volt kampányfőnök és Robby Mook, volt kampánymenedzser. Az aláírók azzal is megvádolták a volt pártelnököt, hogy hitelesnek tartva terjeszti „az oroszok és politikai ellenfeleink által terjesztett propagandát elnökjelöltünk egészségi állapotáról”.

Donna Brazile Fotó: Saul Loeb / AFP

Hillary Clinton egészségi állapotáról a tavalyi elnökválasztási kampányban sok szó esett, mivel többször egyensúlyi és beszédzavarokkal küszködött. Az elnökjelölt még 2012-ben kisebb műtéten esett át, amikor életveszélyes vérrögöt távolítottak el a koponyájából. Clinton néhány héttel ezelőtt Londonban esett össze, amikor a választásról szóló könyvének bemutatója alkalmából a BBC-ben kellett volna megjelennie.

Donna Brazile könyvéből az első részletek csütörtökön, politikai bombát robbantva kerültek nyilvánosságra. A Demokrata Párt volt vezetőjének akkor azon állításait közölte a Politico című lap, melyek szerint Hillary Clinton a Demokrata Pártot illető pénzeket használt a saját kampányára.

Brazile azt állítja: Hillary Clinton kampánya 2015-ben, még a pártbeli előválasztások előtt egy etikátlan egyezséget kötött a Bizottsággal, amely alapján később az a kampányadományokból jutott finanszírozáshoz. Ezzel azonban Clinton anyagilag függő helyzetbe hozta azt a testületet, amelynek elvileg semlegesnek kellett volna maradnia a Bernie Sanders-szel vívott előválasztási küzdelmében. Sanders szenátor végül alulmaradt, Clinton lett a párt elnökjelöltje. Donna Brazile azonban addig azért nem merészkedik, hogy ez a Clinton-lobbi miatt vagy törvénytelen befolyásolás miatt következett be, ő is úgy látja, hogy Clinton volt a támogatottabb, alkalmasabb jelölt.

Sanders hívei régóta állítják, hogy a párt bizottsága és vezetői a 2016-os előválasztások során elfogultak voltak Clinton javára.