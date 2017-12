Honvédelemben is szorosabban együttműködnek az EU-tagok

Hivatalosan is jóváhagyták az Európai Unió közös védelmi dimenziójának megerősítését célzó, úgynevezett állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozását az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei brüsszeli ülésükön – számolt be az MTI.

A közös fejlesztésekről, beszerzésekről és missziókról, illetve az európai hadiipar megerősítéséről szóló kezdeményezéssel sok szakember szerint a jövőbeli európai védelmi unió alapjait rakják most le.

Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést, amely lehetővé teszi a szorosabb biztonsági és védelmi együttműködést a tagállamok között, és csökkenti az EU függőségét az Egyesült Államoktól.

A miniszterek az először végrehajtandó projektek előzetes listájáról is megegyeztek. Ezek egyebek mellett magukban foglalják gyorsreagálású kiberbiztonsági csapatok felállítását és közös normák megalkotását a katonai rádiózásban.

A német Handelsblatt értesülései szerint a katonai együttműködés új formája 17 projekttel indul. Ezek közül német vezetéssel állítanak fel egy egészségügyi különítményt, építenek meg egy logisztikai bázist, valamint egy gyakorlóközpontot kiképzők számára.

Emellett tervezik a hatékonyabb tengeri őrség felállítását, illetve gyalogsági járművek prototípusainak közös kifejlesztését. A közös fejlesztések további célja, hogy válsághelyzetekben hamar gyors reagálású csapatokat küldhessenek a helyszínre a védelmi együttműködés résztvevői, ennek megszervezése francia vezetéssel történik.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, hangsúlyozva, hogy Európának nem szabad másokra bíznia a biztonságát és a védelmét.

A huszonnyolc EU-tagország közül egyedül a katonai együttműködésektől hagyományosan ódzkodó Dánia, az Uniót hamarosan elhagyó Egyesült Királyság és a védelmi kiadásairól számot adni nem akaró Málta nem csatlakozott a PESCO-hoz, ami azonban utólag is lehetséges. A lehetőség ráadásul unión kívüli országok számára is nyitva áll, sokan például kívánatosnak tartanák, ha később majd az Egyesült Királyság is részt venne az együttműködésben.

Ugyanakkor a védelmi kooperáció nem minden projektjében vesz részt mind a 25 aláíró tagállam. A projekteket egy-egy országcsoport valósítja majd meg, mindig egy állam vezetésével, és minden tagállam csak egyes projekteknek lesz részese.

Az Európai Unió védelmi dimenziójának erősítése már hosszú évtizedek óta a politika napirendjén van, de a korábbi kezdeményezések rendre kudarca fulladtak, elsősorban az Egyesült Királyság ellenállása miatt. A szigetország tervezett kilépése az EU-ból, Oroszország ukrajnai beavatkozása, valamint Donald Trump elnökké választása nyomán az ügy azonban ismét a figyelem középpontjába került.