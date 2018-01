Horrorvideó: életre kelt a sült hal a tálcán az étteremben

Bizarr élményben volt része néhány étterem-látogatónak a dél-kínai Hunan tartomány Hengyang városában, amikor egy tálcán a felszolgált – és a képek tanúsága szerint előzőleg gondosan kibelezett – sült halak közül az egyik egyszer csak verdesni kezdett a farkával, majd szétnyílt a teste.

Az esetről készült videó tanúsága szerint többen nehezen viselték a látványt. Miután a videó felkerült a netre, több közösségi fórumon is vita indult arról, szegény jószág élt-e még esetleg, volt, aki elképzelhetőnek tartotta, hogy a halat nem sütötték meg rendesen, így el sem pusztult és szenvedett. Az esetről beszámoló Independent ugyanakkor tudományos magyarázatot is fűzött a jelenethez, eszerint egyes állatok idegrendszere azután is produkál mozgásreakciókat, hogy az agyát eltávolították, és az illető „tökéletesen halott állapotban van”.