Horvátországon keresztül szállítanak fegyvereket a Közel-Keletre?

Az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon a Krk szigetén található Rijeka repülőteret használja bázisként ahhoz, hogy fegyvereket és lőszereket szállítson a Közel-Keletre – írta a Balkan Insight című regionális hírportál. Damir Krsticevic horvát védelmi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok Horvátország fontos partnere, és mint olyan, a nemzetközi megállapodások keretében használja a horvát katonai infrastruktúrát.

Lawrence Marzouk, a BIRN nevű regionális tudósítói hálózat egyik oknyomozó újságírója – ők működtetik a Balkan Insight hírportált – az N1 horvát hírcsatornának adott interjújában elmondta: tudomásukra jutott, hogy Horvátország fontos logisztikai központjává vált a fegyverek és a lőszerek Közel-Keletre szállításának. Korábban ez a központ Németország volt, de mivel nagy valószínűséggel a szíriai felkelőknek is jutott a fegyverszállítmányokból, ez érzékenyen érintette Berlint, ezért a Pentagonnak új helyszínt kellett keresnie.

Marzouk szerint több bizonyítékuk is van arra, hogy ez a központ jelenleg Krk szigetén működik. Az azerbajdzsáni Silk Way vállalat dokumentumokat szivárogtatott ki az ügyről. Április óta tíz szállítmány „utazott” a katari amerikai Al Udeid bázis és a krki légibázis között, az utolsó teherszállító repülőgép szeptember 25-én hagyta el Krk szigetét.

Horvát újságírói kérdésre válaszolva a védelmi miniszter nem cáfolta, hogy a Pentagon használja a Krk szigeti légi bázist, ugyanakkor arról, hogy milyen rakomány szállít és hova, nem mondott konkrétumot. „Horvátország együttműködik partnereivel és szövetségeseivel” – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzáfűzte: az Egyesült Államok fontos partnere Horvátországnak, és mint olyan, a nemzetközi megállapodások keretében használhatja a horvát katonai infrastruktúrát.

Ivica Nekic, a horvát fegyverexporttal és -importtal megbízott ügynökség elnöke cáfolta, hogy Szíriába is kerülne a szállítmányból. „Nemcsak az amerikaiak, hanem az összes NATO-partnerünk és azok az országok is, amelyek nincsenek ebben a szövetségben, szállítanak Horvátországon keresztül, és ez korábban is így volt” – mondta. Szavai szerint minden törvényesen történik.