Húsz évre ítélték Nyemcov gyilkosát

Nyemcovot 2015. február 27-én éjjel ölték meg több lövéssel a Moszkva folyón átívelő Bolsoj Zamoszkvoreckij hídon.

A bíróság 11 évtől 20 évig terjedő, szigorított büntetőtáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a vádlottakat. Zaur Dadajevet, aki a vád szerint hátba lőtte az 55 éves politikust, 20 évi, bűntársait, Anzor Gubasevet 19, Sadid Gubasevet 16, Temirlan Eszkerhanovot 14, míg Hamzat Bahajevet 11 évi börtönnel sújtották – írja az MTI.

Ismert, június végén bűnösnek találta a bíróság az öt férfit, akit Borisz Nyemcov meggyilkolásával vádoltak. A csecsen származású elkövetők állítólag 250 ezer dollárt kaptak a gyilkosságokért, arra azonban a per sem derített fényt, hogy ki lehetett a megrendelő. Nyemcov rokonai is abbéli félelmüknek adtak hangot, hogy sosem fog kiderülni, a férfinak miért kellett meghalnia. A hatóságok a tárgyalás öt vádlottja mellett egy Beszlan Sabanov nevű férfit is meggyanúsítottak azzal, hogy köze volt Nyemcov megöléséhez, Sabanov azonban elfogása előtt felrobbantotta magát. Bár az egyik vádlott korábban elismerte bűnösségét, emberi jogi szervezetek arra figyelmeztettek, hogy kínzással csikarták ki belőle a vallomást, az öt vádlott később már ártatlannak vallotta magát.

Nyemcov halála 2015-ben azért is vert fel nagy port, mert a politikus korábban a parlamentből kiszoruló ellenzék egyik vezéralakja volt, meggyilkolása óta ennek a tábornak Alekszej Navalnij lett az egyedüli vezére. Nyemcov politikai karrierjét a peresztrojka időszakában alapozta meg, harminckét évesen már a Nyizsnyij Novgorod-i területet vezette kormányzóként, 1997-ben pedig energetikai és üzemanyagügyi miniszter, valamint kormányfőhelyettes lett. Országos népszerűségét jól mutatja, hogy a felmérések szerint a lakosság ötven százaléka látta volna őt szívesen elnökként. Politikai karrierjét azonban az 1998-as orosz gazdasági összeomlás derékba törte.