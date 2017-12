Huszonháromezer embert gyilkoltak meg az idén Mexikóban

Legerőszakosabb évét zárja Mexikó azzal, hogy legalább 23 ezer embert gyilkoltak meg az idén, ami azt jelenti, hogy átlagosan húszpercenként lett valaki gyilkosság áldozata. A nyilvántartás két évtizede óta a drogkartellek és a korrupt igazságszolgáltatás számláján ez a legsúlyosabb tétel.

Raúl Benítez Manaut biztonsági szakember úgy gondolja, szerepet játszik e magas számban az is, hogy a Joaquín „El Chapo” Guzmán drogvezér helyére lépő új bandák erőszakkal igyekeznek megőrizni a pozíciójukat. Egy másik biztonsági szakember, Mario Gonzalez Roman nem lepődött meg a földrajzilag is egyre kiterjedtebb – Alsó-Kaliforniában például megduplázódó – halálesetek növekedését látva, szerinte „ez a sikertelen politika eredménye” – olvasható az Aljazeera.com-on.