Idáig kétszáz embert fogtak el a szaúdi leszámolásban

Kétszázegy embert vettek őrizetbe a frissen létrehozott korrupcióellenes bizottság intézkedései nyomán Szaúd-Arábiában – jelentette be csütörtökön Szaúd al-Modzseb szaúdi főügyész.

A vádhatóság szerint az olajmonarchiában mintegy 100 milliárd dollárt (mintegy 27 ezer milliárd forintot) sikkasztottak el vagy „tüntettek el" korrupciós ügyletekben az utóbbi évtizedekben. A főügyész nem fejtette ki, hogy pontosan mely időszakra utalt.

Al-Modzseb nem hozta nyilvánosságra a gyanúsítottak személyazonosságát, amit a személyiségjogaik védelmével indokolt. Hozzátette, hogy számos bankszámlát fagyasztottak be a nyomozással összefüggésben, az AP amerikai hírügynökség mintegy 1700-at.

Al-Modzseb megjegyezte: 208 embert hallgattak ki, csütörtökön hetet elengedtek.

Múlt héten bombaként robbant a hír, hogy Szaúd-Arábiában őrizetbe vettek az olajmonarchia királyi családjához tartozó tizenegy herceget, négy tárcavezetőt és mintegy harminc volt minisztert. A trónörökös vezette bizottságot az intézkedés előtt néhány órával hozták létre, uralkodói rendelettel, írja az MTI.

Megfigyelők szerint Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg a korrupcióellenes intézkedésekkel próbálja megszilárdítani hatalmát és leszámolni ellenfeleivel. A helyzetet egyébként tovább bonyolítja, hogy a királyi család egyik letartóztatott tagja a legfrissebb hírek szerint az őrizetbe vétel során életét vesztette. Egy helikopter-balesetben pedig néhány hete ugyancsak a királyi család kiemelt tagja halt meg, és most – a letartóztatások miatt – sokan kétségbe vonják, valóban baleset történt.

Mint a Magyar Nemzet összefoglalójában olvasható, bin Szalmánt néhány hónappal ezelőtt nevezték meg trónörökösnek, ő pedig egyrészt reformprogrammal, másrészt a régi hatalmi elit eltávolításával készíti elő a terepet: a fejlesztések főként azt célozzák, hogy Szaúd-Arábia elszakadhasson az olajfüggéstől, és hogy társadalmilag is kevésbé merev legyen – az enyhülés apró jele az is, hogy a nők is legálisan vezethetnek a férfiak uralta országban.

Mohamed bin Szalmán egyúttal háborút folytat Jemenben, hogy megrendszabályozza a lázadó, a szaúdi területeket gyakran támadó húszikat – egyre nyíltabban fenyegeti háborúval Iránt is, mivel az országot a húszik háttérszövetségesének, katonai támogatójának tartja.