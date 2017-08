Ideiglenes vámuniót javasol a brit kormány az EU-nak

Először közölt konkrét tervet a brit kormány, hogyan képzeli az Európai Unió elhagyása utáni időket: a hétfőn bemutatott dokumentum szerint Londonban azt szeretnék, ha 2019 márciusára várt kilépés után egy darabig ideiglenesen még fennmaradna a vámunió az Egyesült Királyásg és az EU közt. Ez azt jelentené, hogy a brit vállalkozások egy ideig még korlátozások nélkül kereskedhetnének Európával illetve nyújthatnának szolgáltarttásokat az európai ügyfeleknek.

A britek már több mint egy éve döntöttek népszavazáson a kilépésről, és már a hivatalos kilépési tárgyalások is megkezdődtek, mégis keveset lehet tudni arról, hogyan nézne ki a brexit. Vasárnap a pénzügy- és a külkereskedelmi miniszter The Sunday Telegraph című vasárnapi lapban megjelent írásukban fogalmazták meg először az átmeneti időszak szükségességét. A londoni kormány mindenáron el akarja kerülni a „cliff edge” brexitet. A „sziklafal pereme” kifejezés arra utal, hogy a tárgyalások megkezdése után két évvel, egyik napról a másikra, valódi megállapodás nélkül is megszűnhet a tagság.

Bár az ideiglenes vámunió jó lehet a vállalkozások megnyugtatására, a BBC brüsszeli tudósítója szerint az EU tárgyalódelegációja ragaszkodni fog ahhoz, hogy előbb a lényegi kérdésekben egyezzenek meg, csak utána tárgyaljanak az átmeneti időszakról. Márpedig az EU számára a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok jogai, a pénzügyi kérdések és az ír-északír határ ügye a legfontosabbak, kereskedelemről csak ez után lehet szó. Az ír határ ügyének rendezésére állítólag szerdán tesz javaslatot a brit kormány.