Igazságügyi miniszterét bírálta Donald Trump

A The New York Times című lapnak adott szerdai interjúban Trump azt mondta, sose nevezte volna ki Sessionst, ha tudja, hogy ki fogja vonni magát a vizsgálatból.

„Sessionsnek sosem szabadott volna kivonnia magát a vizsgálatból. Szólnia kellett volna, mielőtt elfogadta a miniszteri kinevezést, és akkor mást választottam volna” – mondta Trump a lapnak, amelyet korábban többször álhíreket gyártó, bukott médiumnak nevezett.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy Oroszország hogyan avatkozott be a tavalyi amerikai választásba, valamint hogy Trump kampánystábja kapott-e támogatást a győzelemhez Oroszországból. Sessions azért döntött úgy, hogy kivonja magát a vizsgálatból, mert kiderült: eskü alatti szenátusi meghallgatásán eltitkolta, hogy maga is többször találkozott az orosz nagykövettel, ami miatt többen a lemondását követelték. Lapértesülések szerint Sessions a lemondását is felajánlotta az elnöknek amiatt, hogy kénytelen volt kivonni magát a vizsgálatból.

Trump a The New York Timesnak azt mondta: Sessions döntése „nagyon méltánytalan” volt vele szemben.

Azzal, hogy Sessions visszalépett a vizsgálattól, egyenes út vezetett oda, hogy helyettese az FBI korábbi igazgatóját, Robert Muellert nevezze ki különleges ügyésznek az orosz beavatkozás kivizsgálására. Trump a szerdai interjúban arra utalt, hogy olyan információk birtokában van, amelyek Mueller összeférhetetlenségét bizonyítják. Trump szerint ilyen az is, hogy ő maga beszélgetett Muellerrel, hogy elvállalná-e újra az FBI vezetését.

„Sok más összeférhetetlenségi ok is van, amelyekről eddig nem beszéltem, de egyszer biztosan fogok” – fogalmazott az amerikai elnök, aki összeférhetetlenséggel vádolta meg az FBI ideiglenes vezetőjét és a Muellert kinevező Rod Rosenstein igazságügyiminiszter-helyettest is. James Comey-t, az FBI volt igazgatóját pedig azzal vádolta meg Trump, hogy tájékoztatta őt egy ellenőrizetlen, de rá nézve terhelő információkat tartalmazó dossziéról, hogy ezzel befolyást szerezzen felette mint leendő elnök felett.

Fiát és vejét is meghallgatják

Ugyancsak helyi idő szerint szerdán a szenátus tudatta, hogy az amerikai elnök fiát, ifjabb Donald Trumpot, Jared Kushnert, az elnök vejét és Paul Manafortot, Trump korábbi, orosz kapcsolatai miatt távozni kényszerült kampányfőnökét is meghallgatják a jövő héten a bizottságai.

Manafortot és ifjabb Donald Trumpot a hírszerzési bizottság fogja meghallgatni. Kushnernek pedig, aki Trump egyik legközelebbi tanácsadója, az igazságügyi bizottság előtt kell megjelennie hétfőn. A bizottság annak a találkozónak a történéseit igyekszik kideríteni, amelyről a múlt héten láttak napvilágot részletek.

Ifjabb Donald Trump múlt hét kedden maga osztotta meg azt a levelezést, amely szerint egy brit ismerőse a tavalyi elnökválasztási kampány idején azzal kereste meg, hogy egy orosz ügyész az orosz kormány támogatásának részeként terhelő adatokat tudna átadni Trump kampánystábjának Hillary Clintonról, a Demokrata Párt akkori elnökjelöltjéről. A találkozón a republikánus elnökjelölt Trump fia mellett Kushner és Manafort is részt vett.

Az érintett orosz jogász, Natalja Veszelnyickaja szerdán tudatta, hogy áll az amerikai törvényhozás rendelkezésére, „ha hallani szeretnék a valódi történetet”.