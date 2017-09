Így játssza ki Észak-Korea az ENSZ-szankciókat

Legalább nyolc olyan észak-koreai hajót azonosított a Reuters hírügynökség a szabadon elérhető, hajókövető adatbázisokból, amelyek gyaníthatóan megsértik az ENSZ által az elzárkózó állam rakéta- és atomkísérletei miatt hozott szankciókat. A módszer viszonylag egyszerű: az észak-koreai hajók üzemanyaggal megrakva az Orosz Távol-Keleten fekvő Vlagyivosztokból vagy Nahodkából indulnak, célállomásként pedig kínai vagy dél-koreai kikötőket adnak meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Miután elhagyták Oroszországot, megváltoztatják a célállomást. Az még nem tilos, ha egy hajó csak egyszer teszi ezt, és nem is bizonyíték önmagában a szankciók megszegésére – mert a hajók a partok közelében kikapcsolták a nyomkövetőiket –, de legalábbis gyanús, hogy ezek a hajók észak-koreai kikötőkbe futottak be. Az biztos, hogy soha nem mentek Kínába, és általában visszatértek Oroszországba, ami lehetőséget ad arra, hogy ingajáratban szállítsanak 500 és 2000 tonna közötti dízelolajat, megnehezítve ezzel az olajtermékekre kirótt szankciók betartását.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa legutóbb szeptember 11-én fogadott el szankciókat Phenjan ellen válaszul a rezsim hatodik – minden korábbinál erősebb – kísérleti atomrobbantására. Egyebek mellett évi kétmillió hordóban maximálták a feldolgozott olajtermékek éves importját, és a jelenlegi szinten fagyasztották be a nyersolaj bevitelét. Az ilyen, a Reuters által is monitorozott akciók miatt azonban nagyon nehéz pontosan számontartani, mennyi olajat is importál a diktatórikus rezsim.

Marshall S. Billingslea, az amerikai pénzügyminisztérium helyettes államtitkára korábban, a kongresszus külügyi bizottságában már beszélt arról, hogy Észak-Korea tengeri hajózási útvonalakat használ az importált áruk elrejtésére. Azt az orosz céget, amelytől az üzemanyag származik, a pénzügyminisztérium már korábban feketelistára tette a szankciók megsértése miatt, ahogy két másik, Szingapúrban bejegyzett, de orosz hátterű céget is. Az egyik vezetője azzal védekezett a Reutersnek nyilatkozva, hogy ők Kínába adtak el gázolajat, és nincs módjuk ellenőrizni annak útját.