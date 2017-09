Így tette magát nevetségessé Lánczi Tamás

A Századvég vezető elemzője szerint Martin Schulz a Fidesztől lopta a kampányszlogenjét. Csakhogy már a Fidesznél is korábban használták, Ausztráliában 1949-ben és 1972-ben is kormányváltást ért az „Itt az idő!” mondat.

„Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit”, azaz „Itt az ideje a nagyobb igazságosságnak” – ez Martin Schulz és az általa vezetett német szocdemek (SPD) választási programjának a címe és a kampányszlogenje. A választási plakátokra az Es ist Zeit felirat nagyobb betűkkel került fel, így Lánczi Tamás, a Századvégnél működő Politikai Elemzések Központ igazgatója le is vonta a következtetését:

„Két orbánozás között még Herr Schulz is szívesen lop a Fidesztől. Most éppen szlogent.”

A Századvég vezető elemzője úgy véli, hogy a Fidesz 2010-es kampányszlogenjének „használata” azt jelzi, az SPD nála sikeresebbtől tanul. Lánczi – aki több mint egy hónappal a szocdem kampány beindulását követően szúrta ki „a lopást” – reméli, hogy Schulz „a migrációs politikánkat is másolni fogja”, már ha kormányra kerül, amire csekély az esély.

De vajon tényleg Orbánéktól lopta az SPD a kampányszlogenjét? Nos, erre kicsi az esély, A Fidesz 2010-es kampányszlogenje Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet némi Google-keresés után megtapasztalhatta volna Lánczi Tamás is, hogy a roppant egyszerű szlogen korábban is felbukkant már politikai kampányokban. 2011-ben például Mecklenburg–Elő-Pomerániában került a plakátokra az „Itt az idő! A második fordulóban is Zöldek!” felirat. Ha már lopással gyanúsítja valaki Schulzékat, sokkal valószínűbb, hogy a német Zöldek regionális kampányából nyúlták a mondatot, de ennél is esélyesebb, hogy a saját fejükből pattant ki.

Ugyanis megtörtént már ez jóval korábban, még a 2010-es Fidesz-kampány előtt is. Íme, két ismertebb eset. „Itt az idő, hogy megváltoztassuk Amerikát” – ez például Bill Clinton 1992-es amerikai elnökválasztási kampányának egyik szlogenje volt. A New York-i demokrata jelöltállító gyűlésen, 1992. július 16-án elmondott beszédében is elhangzott, egy ilyen mondat részeként: „Most, hogy megváltoztattuk a világot, itt az idő, hogy megváltoztassuk Amerikát”. Mind közül a legismertebb az „Itt az idő!” 1972-es előfordulása. Akkor az Ausztrál Munkáspárt írta fel a plakátjára – miután már 23 éve kormányoztak a konzervatívok –, és meg is nyerték a voksolást, részben az alábbi kampányfilmnek köszönhetően. Itt az ausztrál ABC elemezte hosszasan, miért működöt ez a kampány.

A '72-es ausztrál kampányra már 2010-ben, a Fidesz szlogenjének megjelenésekor utaltak a hazai sajtóban is, a Hetekben például ezt írták: „Nem feltételezzük, hogy a Fidesz Ausztráliából importálta ezt a szlogent, noha Orbánék nyilvánvalóan szeretik a nemzetközi, bevált tételmondatokat használni.”

A legkézenfekvőbb értelmezése ennek a szlogennek, hogy a változás ideje érkezett el,

ahogy Clinton, úgy más is belefűzte e szót a mondatba. 2007-ben például a brit konzervatívok rukkoltak elő az „Itt az idő a változásra” feliratú online reklámokkal. Egy évvel korábban, 2006-ban a francia szocialista Ségolène Royal ugyanezt a szöveget tetette a saját plakátjaira.

Náluk azonban jóval korábban, már 1949-ben is felbukkant ez a mondat.

1949-ben a Robert Menzies vezette ausztrál Liberális Párt – amely egyébként inkább konzervatív, de ezzel nem akarom összezavarni Lánczit – kampánya is használta. Mint láttuk, Menziesék győzelme után 23 évvel, 1972-ben „Itt az idő”-szlogennel vágott vissza és nyert az addigi ellenzék, azaz két kormányváltást is ugyanezzel a mondattal sikerült végrehajtani.

Pár perces Google-kereséssel ez a legkorábbi előfordulási időpontja az „Itt az idő!”-nek. Ha Lánczi Tamás legközelebb szeretné beoltani Martin Schulzot úgy, hogy ő maga ne égjen be, talán érdemes lehet használni a keresőt. Így rátalálhat például erre a cikkre is, amelynek szerzője arról értekezik, miért nem jó szlogen a fenti mondat.