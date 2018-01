Így védekezz iskolai lövöldözés esetén!

Sajátos „megoldást” találtak ki az Egyesült Államokban az iskolai lövöldözések kezelésére: a hadsereg és a belbiztonsági minisztérium közösen egy számítógépes szimulációs programot fejleszt, amin a tanárok, diákok gyakorolhatják, mit tennének egy éles helyzetben. Effajta programok nem ismeretlenek a katonák között, akik például taktikai feladatokat, különböző harci forgatókönyveket gyakorolhatnak a virtuális térben, és ennek mintájára már a rendőrség és a tűzoltóság is használ szimulátorokat.

A készítők alapelve, hogy minél nagyobb tapasztalata van valakinek egy ilyen helyzetben, annál nagyobb az esélye a túlélésre. Ám mivel itt tanárokról, diákokról van szó, akiknek sajnos valósággá vált, hogy akár golyók is röpködhetnek a fejük körül, „kiképzésüket” nem a gyakorlótéren, hanem a szimulációs programmal végeznék. A programban több „karakter” közül is választhat a felhasználó, lehet például a tanár, akinek gondoskodnia kell a diákok biztonságáról, de akár a „rossz fiú”, a lövöldöző is. Sőt, még arra is ügyeltek, hogy ahogyan a valóságban, úgy a támadó lehet gyermek és felnőtt is, hiszen ettől függően más lehet az ember reakciója. A szimuláció próbálja lemodellezni az életet, a tanár például számos opció közül választhat: vajon mikor cselekszik helyesen, ha menekülőre fogja, vagy ha bezárkózik? És mi van, ha az egyik gyerek nem engedelmeskedik?

A program készítői a való életből, korábbi iskolai lövöldözések rekonstrukciójából próbálták felépíteni saját világukat. Ebben segítségükre volt a Sandy Hook általános iskolában 2012-ben történt, 28 halálos áldozatot követelő mészárlás egyik áldozatának anyja, aki lépésről lépésre idézte fel a tragikus napot.

A program 2018 tavaszán jelenhet meg és 5,6 millió dollárjába kerül az adófizetőknek.