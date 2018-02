Indul a Kutya éve: az állatvédők már kampányolnak

Csou Jang (Zhou Yang) gyorskorcsolyázó olimpikon Fotó: Petaasia.com

Február 16-án a kínai időszámítás szerint is kezdetét veszi az új esztendő, amit az idén a szokásosnál is nagyobb giccs- és cukiságparádé kísér. 2018 ugyanis a Kutya éve lesz, ami a tizenkét állatjegy közül Kínában is a leginkább megragadja az emberek fantáziáját. Követve a piaci trendeket, mindent valamilyen kutyadizájnnal próbálnak eladni. Az egyik leghíresebb, politikailag is érzékeny kampányfogást egy észak-kínai bevásárlóközpontban találták ki, ott például az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra hasonlító óriási ebfigurát választottak reklámfogásnak. A Kutya évét egyébként igyekszik kihasználni a diplomácia is: a magyar posta és az ENSZ saját postahivatala is bélyegsorozatot adott ki a jeles ünnep emlékére.

A legnagyobb vásárlói boom azonban az egyébként is felfelé ívelő kisállatpiacon várható. A kínai babonák a kutyát szerencsét szimbolizáló állatnak tartják, ezért a Kutya évének alkalmából a vásárlók megrohamozzák a tenyésztőket és a kisállat-kereskedéseket. A Hszinhua kínai hírügynökség riportja arra hívja fel a figyelmet, hogy a kutyavásárlási hóbortnak egyre gyakrabban a kisállatok látják kárát. Miközben Kína a 27,4 millió kutyatulajdonosával az Egyesült Államok és Brazília után a harmadik legnagyobb kutyatartó társadalom, egyre szembetűnőbbé válik a kóbor ebek jelenléte az utcákon. A Hszinhua szerint ezért több városban is kampány indult, amely arra próbálja rávenni az embereket, hogy a tenyésztőktől vásárolt fajtatiszta ebek helyett inkább a menhelyeken veszteglőket fogadják örökbe. A hosszú távú problémát ugyanakkor az örökbefogadás népszerűsítése sem oldja meg. A hongkongi központú Ázsiai Állatok Alapítványának munkatársa például a cikkben arra hívja fel a figyelmet, hogy Kínában elsősorban az állattartás kultúráját kell fejleszteni. „Jobban kellene felügyelni a kutyatulajdonosokat, a jelenségre ugyanis csak az adhat megoldást, ha a felelőtlen emberek nem hagyhatnák az út szélén állataikat” – mondta az alapítvány munkatársa.

Az amerikai állatvédő szervezet, a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) is külön kampányt indított a Kutya éve alkalmából. A menhelyes kutyák örökbefogadását a phjongcshangi téli olimpián szereplő kínai delegáció három gyorskorcsolyázója népszerűsíti. A PETA plakátkampányában részt vevő Fan Kö-hszin (Fan Kexin), Csou Jang (Zhou Yang) és Vu Ta-csing (Wu Dajing) olimpikonok a Kutya éve alkalmából egy komolyabb problémára is felhívják a figyelmet. Az állatjogokat képviselő szervezet régi témája a kínai szabályozás hiánya, amire igyekszik most is felhívni a figyelmet. – Minden évben kétmillió kutyát és macskát nyúznak meg kínai szőrmekészítő üzemekben – áll az egyik plakáton, amely az állatok jogainak hiányára figyelmeztet.

A kínai kutyahóbort téma a Fülöp-szigeteken is. A PETA a kínai horoszkópot követő délkelet-ázsiai országban szintén örökbefogadási kampányt indított. A radikális fellépésektől sem félő állatjogi szervezet hétfőn felvonulást szervez a Fülöp-szigeteki főváros népes kínai negyedében. A manilai demonstráción a helyiek, illetve a kínai turisták figyelmét szintén arra próbálják felhívni, hogy ne vásároljanak tenyésztőtől, ha kutyát akarnak, a menhelyekhez forduljanak. – A Fülöp-szigeteken is óriási probléma a mindenhol felbukkanó kóbor kutyák helyzete, az újabb állatok vásárlása pedig csak ront a helyzeten – mondta a Hszinhua vasárnap megjelent cikkében a szervezet helyi képviselője. Jane Sevilla kifejtette, nincs hivatalos statisztika a kóbor állatokról, de az utcaképen világosan látszik, hogy a helyzet gyorsan romlik. Manila utcáit ellepték a rendkívül rossz állapotban lévő, otthontalan kutyák és macskák, ami az állatvédő szerint közhigiéniai kérdéseket is felvet. Azt ugyanakkor pozitívumként megjegyezte, hogy a Fülöp-szigeteken kezd divatossá válni a menhelyen lévő kutyák örökbefogadása, amit egyre több, gyakran a közösségi médiában szerveződő csoport népszerűsít.

