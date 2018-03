Ír vandálok markolóval fosztogattak egy Lidlt, de a német széf ellenállt

Kihasználva a rendkívüli időjárást, a hó miatt járhatatlan utakat, ír huligánok kifosztottak egy Dublin melletti Lidl áruházat, és hogy eltereljék a rendőrség figyelmét, tucatnyi gépkocsit még fel is gyújtottak. A péntekről szombatra elkövetett csoportos rablás órákon át háborítatlanul folyt az Írországban évszázada nem tapasztalt, félméteres hóban, az elkövetők egy markolós munkagépet is elkötöttek. Már javában tartott a Lidl kifosztása, amikor a vandálok a markolóval elkezdték bontani a tetőszerkezetet. Az áruházat annyira megrongálták, hogy a könnyűszerkezetes épület összerogyott. A munkagéppel sikerült megkaparintani az áruház széfjét, amelyet később markolókanállal akartak kinyitni, sikertelenül.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az esetről több videofelvétel is készült, az egyiken az is látható, hogy a randalírozás vége felé a rendőröket egyesek hógolyóval is megdobálják. A helyi rendőröket sikerült is meghátrálásra késztetni, ezért később katonai járművekkel érkezett erősítés a főváros külvárosának számító Tallaghtba. Egy másik felvételen az látható, hogy egy férfi üdvözült ábrázattal mutatja, mit sikerült eltulajdonítania. A német áruházlánc nem kommentálta az esetet, a rendőrség is csak annyit mondott, hogy a kár jelentős.

A hatóság kilenc embert állított elő, de a felvételek alapján ennél sokkal többen voltak részesei a fosztogatásnak. A szigetországban rendkívüli helyzetet okozó, több ezer lakost áram nélkül hagyó, Emma névre keresztelt hóvihar után a hirtelen olvadás miatt jelenleg árvízkészültség van érvényben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.05.