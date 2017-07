Irányt válthat a magyar diplomácia Washingtonban

Az amerikai külügyminisztérium átszervezésének legújabb állomásaként bejelentették, hogy ki lesz az európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkár Donald Trump kormányában. Egy Közép-Európával foglalkozó, Washingtonban működő agytröszt vezetője, Wess Mitchell kapja meg a pozíciót, amely részben a magyar ügyek felügyeletével is jár majd – írta meg az Index.

Barack Obama második elnöki ciklusában a posztot Victoria Nuland töltötte be, akivel rengeteg konfliktusa volt a magyar kormánynak. Az amerikai–magyar viszony megromlása részben Nuland kemény oroszellenességével magyarázható, és több konfliktus is abból adódott, hogy a magyar kormány jó kapcsolatot ápol Oroszországgal. E szempontból nem várható komolyabb változás, hiszen úgy hírlik, Mitchell is ellenérzésekkel viseltetik Vlagyimir Putyin elnök állítólagos kelet-európai terjeszkedésével szemben. Ugyanakkor a térségünk szakértőjének számító új államtitkár a republikánus külügyi elit tagja, ami kedvezhet a republikánusokkal hagyományosan jó viszonyt ápoló Fidesz vezette kabinetnek.

Mindezek alapján nehéz megmondani, hogy Magyarország számára jó vagy rossz Mitchell kinevezése. Mindenesetre egy, a magyar kormánynak dolgozó forrás az Indexnek úgy nyilatkozott, Mitchell „rendben van”, jó választásnak tartja, ugyanakkor ennyitől nem vár száznyolcvan fokos fordulatot a magyar–amerikai viszonyban. Nem csoda, hiszen az amerikai külügyi apparátus Rex Tillerson által meghirdetett lecserélése többéves folyamatnak ígérkezik – a demokratákkal nem jött ki az Orbán-kormány. Ráadásul Trump megválasztásával a diplomácia is megváltozni látszik Washingtonban. A BBC július elején írt arról, hogy az ottani külképviseletek fél év alatt rájöttek, négy perc Trumppal többet ér, mint több óra egyeztetés másokkal.

Ezt a magyar kormány idő előtt felismerte, Szemerkényi Réka volt nagykövet egy, a Figyelőnek adott nyilatkozatában arról beszélt, még az elnökválasztási kampány alatt építgette a jó kapcsolatot Trumppal, Mike Pence alelnökkel és embereikkel. Sajtóinformációk szerint azonban nehéz megközelíteni az ingatlanmágnásból lett elnököt, aki három körben bízik igazán: saját legbelső csapatában (Ivanka Trump, Jared Kushner, Steve Bannon), a kabinettagokban és azokban az üzletemberekben, akiket még korábbi, az ingatlanbizniszben és a médiában eltöltött évei alatt megismert.

Az már egyértelműnek látszik, hogy önmagában az nem segít, hogy a tavalyi tusnádfürdői beszédében Orbán Viktor miniszterelnök az akkor még csak elnökjelölt Trumpot dicsérte, majd tavaly szeptemberben az Origónak megerősítette szavait. Nyilván az sem csapódott le jól Washingtonban, hogy Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök egy hónappal később – amikor Hillary Clinton demokrata jelölt nagyon vezetett a közvélemény-kutatások szerint – kijelentette, Orbán nem mondta, hogy Trumpot támogatta. Az sem volt célravezető, hogy a magyar kormány a Századvégen keresztül fizette Connie Macket, hogy Magyarország mellett lobbizzon Washingtonban. Úgy fest, nem segített az sem, hogy Navracsics Tibor uniós biztos személyes jó barátja, Gorka Sebestyén az egyik kedvenc tanácsadója Donald Trumpnak. A Fehér Ház június végén nyilvánosságra hozott fizetési listájából kiderült, Gorkán kívül két további magyar nevű személy is dolgozik a Trump-adminisztrációban: Timothy Pataki törvényalkotási ügyekben ad tanácsokat, Caroline Magyarits pedig a Fehér Ház rádiós igazgatója.

Orbán Viktor miniszterelnök jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökhöz közel álló izraeli kormányfővel, Benjamin Netanjahuval – ez segíthet közelebb kerülni Trumphoz. Ugyanakkor úgy fest, a magyar diplomácia is kezdi érezni, hogy a Trumppal való találkozó egyelőre csak álom, ezért B terven dolgoznak. A 444 információi szerint a kormány igyekszik Mike Pence-hez közel kerülni, ezért küldik Szemerkényi helyére azt a Szabó Lászlót, aki korábban két évig Pence államában, Indianában dolgozott az Eli Lilly gyógyszergyárnak – amely történetesen az alelnök egyik legnagyobb támogatója. A Pence-hez való közeledés amiatt is fontos és jó irány lehet, mert Trump megbuktatásának ugyan jelenleg kicsi az esélye, de a helyére az alelnök lépne.

