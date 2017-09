Irma még Harvey-nál is dühösebb, és Florida felé tart

Ötös fokozatúvá, vagyis „potenciálisan katasztrofálissá” erősödött az Irma hurrikán, amelynek szeme – a vihar középpontja – szerdán, helyi idő szerint reggel elérte a Kis-Antillákhoz tartozó Barbuda szigetét, és tovább vonult Saint Martin felé.

Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ (NHC) előrejelzése szerint a vihar a Virgin-szigetek felé halad tovább, majd Puerto Rico és a Dominikai Köztársaság északi partjai mellett halad el. A partvidéken és végig a szigeteken hurrikánriadó van érvényben.

A Costco üzlet vásárlói nyolc órán keresztül vártak arra, hogy mindent beszerezzenek Miamiban 2017. szeptember 5-én Fotó: Michele Eve Sandberg / AFP

Az ötös fokozatú hurrikánban helyenként 295 kilométer/órás széllökések lehetnek. A legerősebben a szél a közepén, egy nagyjából 85 kilométer átmérőjű területen fúj. A hurrikán szemétől délre eső St. Eustatius szigetéről 146 km/órás szelet jelentettek. Az NHC mérőállomása Barbuda szigetén 190 km/órás szelet és 249 km/órás széllökéseket mért, mielőtt felmondta a szolgálatot.

Egy Saint Martin-i szállodából egy vendég a CNN-nek azt mondta, a pálmafák a földig hajoltak és szinte semmit nem lehet látni, mert minden fehér volt a szakadó esőben, még a szálloda falai is rázkódtak. Ezt a videót pedig egy floridai nő készítette Guadeloupe szigetén, amikor a hurrikán szemében átmenetileg elállt a szél (pontosan a vihar közepén gyakorlatilag szélcsend van):

Bár a hosszabb távú előrejelzések nem pontosak, van rá esély, hogy a hurrikán végigszánt Kuba partjai mentén, letarolja a Turks- és Caicos-szigeteket és a Bahamákat, majd Floridánál éri el a szárazföldet, várhatóan szombaton. Ekkorra már valószínűleg négyes fokozatúra gyengül, de így is komoly pusztítást végezhet: maga a szél is veszélyes, de a vihar felkorbácsolja a tengert, ami elöntheti az alacsonyan fekvő vidékeket, illetve hatalmas mennyiségű eső eshet, ahogy történt ez Texasban is, a Harvey hurrikán esetében.

Rick Scott floridai kormányzó egyelőre nem adott ki evakuálási parancsot, de azt mondta, mindenkinek készen kell állnia, hogy azonnal elhagyja az otthonát, ha szükséges.

Bedeszkázott ablakok a karibi térségben, Saint-Martin szigetén 2017.szeptember. 5-én Fotó: Lionel CHAMOISEAU / AFP

Több megyében már életbe léptek a vészhelyzeti tervek, elkezdték felállítani az evakuációs központokat, hogy szükség esetén tudják hová menekíteni az embereket. Az Amerikai Virgin-szigeteken 36 órás kijárási tilalmat rendeltek el.

A Mercure Hotel alkalmazottjai homokzsákokat töltenek meg Marigot-on, Saint-Martin szigetén 2017. augusztus 5-én Fotó: Lionel CHAMOISEAU / AFP

Közben az atlanti-óceán közepén várhatóan az éjszaka hurrikánná erősödik a következő, Jose névre keresztelt trópusi vihar. Ennek útvonala még nem számítható ki pontosan, de feltehetően északra fordul, így elkerüli a lakott területeket, majd a hidegebb vizek felett legyengül.