Írországban az abortusz-népszavazás a kampánytéma

Nem engedelmeskedik Írországnak az Amnesty International (AI) nemzetközi jogvédő szervezet, és nem akarja visszafizetni a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványnak a tőlük kampánycélokra kapott pénzt. A jogvédők az ország jövő évre tervezett, az abortusz alkotmányba foglalt tiltásával kapcsolatos népszavazására készülve indítottak egy My Body My Rights (Az én testem, az én jogaim) nevű kampányt, amely lényegében a tiltás feloldását célozta. A többek között külföldről kapott támogatási pénzek felhasználását vizsgáló ír hatóság, a Standards in Public Office Commission viszont kimondta, hogy a 137 ezer eurós támogatás elfogadásával az AI megsértette a kampányfinanszírozásról szóló ír törvényt. A szabályozás szerint politikai kampány céljaira tilos pénzt elfogadni külföldi szervezetektől. Bár a 137 ezer euró (43 millió forint) csak 2 és fél százaléka az ír AI költségvetésének, a szervezet azt mondta, azért nem fizeti vissza az összeget, mert egyrészt jogtalannak tartja a hatóság döntését, másrészt az más büntetések kiszabására is precedenst teremtene.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Írországban jelenleg csak nagyon kivételes esetekben, nagyon szigorú szabályok mentén lehetséges a terhességmegszakítás, mivel az alkotmány mondja ki, hogy a magzatot ugyanolyan jogok illetik meg, mint az embert. Abortuszt tehát a kórházak nem végeznek, kivéve olyan eseteket, mint például a várandós anya szakorvos által igazolt öngyilkossági hajlama. Az országot állítólag megosztja az alkotmányba foglalt magzatvédelmi kitétel, ám egy friss közvélemény-kutatás szerint a 2018 tavaszára-nyarára tervezett népszavazáson az embereknek csak 24 százaléka mondaná azt, hogy lazítana a törvényen. Az AI harcos hangú közleményt adott ki a pénzbüntetésről, ahol többek között azt írta, az írek többsége támogatja az ír abortuszreformot, valószínűleg elkerülte figyelmüket a baloldali The Guardian által is idézett felmérés. Ehelyett inkább saját felmérésükre hivatkoznak, ahol valóban az az eredmény jött ki, hogy az írek 87 százaléka amellett van, hogy könnyebb lehessen a terhességmegszakításhoz való hozzáférés.

A Soros-szervezet az Amnestyn kívül még két másik alapítványon keresztül is próbál befolyást szerezni az ír közvéleményre. Az amerikai Planned Parenthood abortusz-tanácsadó hálózat tevékenységétől nem sokban eltérő Irish Family Planning Association és az Abortion Rights Campaign az AI-vel együtt 400 000 amerikai dollár támogatásban részesült, legalábbis a brit Catholic Herald hírportál beszámolója szerint. A lap megjegyzi, érdekes módon ezek a pénzügyi tranzakciók egyáltalán nem kaptak figyelmet a médiában, eltérően az életvédő Pro-Life mozgalmak körüli pénzmozgásoktól.

Mint azt számos angol nyelvű katolikus hírportál megírta, egy, a Nyílt Társadalom Alapítványtól kiszivárgott dokumentum szerint ha Írországban sikerülne lazítani vagy eltörölni az abortusztörvényt, az befolyással lehetne olyan mélyen katolikus országokra is, mint Lengyelország, és azt az üzenetet hordozná, hogy a változtatás minden körülmény között lehetséges. A kampányba egyébiránt a liberális kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau is beszállt, aki a montreali büszkeség menetén részt vevő ír kollégájával, a bevallottan homoszexuális Leo Varadkarral egyetértésben mondta ki, hogy az abortusznak emberi joggá kellene válnia Írországban.

Az ír hatóságok nem először járnak el szigorúan külföldről támogatott civil szervezetekkel. A Glen nevű, LMBT-közösség jogait védő szervezetnek az után kellett csomagolnia, hogy a civil szervezeteket felügyelő hatóság nem találta rendben pénzügyeiket. Igaz, a Glen 2015 tavaszán még végigkampányolta az országot, kiállva az azonos neműek házasságának engedélyezéséért. Aminek meg is lett a hatása, a választókorú írek 62 százaléka az igen mellett állt ki. A Glen az évek során 4 millió dollárt kapott a több országban jelen lévő, de amerikai bejegyzésű Atlantic Philantropies alapítványtól a melegházasság népszerűsítésére, végső soron a jogi háttér megváltoztatására. A támogatási ügyet népszavazás előtt Breda O’Brien ír újságíró tartotta napirenden, és azt amerikai pénzen megvásárolt ír referendumként írta le.