Ismerje meg Kim Dzsongun húgát, aki fontos küldetést kapott

Mosolygó statiszta, gyakori biodíszlet Kim Dzsongun gyárlátogatásain, tisztes távolságra a vezetőtől és tábornoki körétől: korábbi megjelenései alapján Dzsongun húga, Kim Jodzsong csak mellékszereplőnek tűnt a phenjani rezsimben, aki csak a rokonság miatt kerülhet egy légtérbe a diktátorral.

Szöuli látogatása azonban egyértelművé tette, hogy Kim Jodzsong ennél jóval fontosabb pozíciót és nagyobb hatalmat birtokol:

ő a Kim család legtekintélyesebb tagja, aki Dél-Koreába látogatott 1953 óta – úgy, hogy Észak és Dél jogi értelemben azóta is háborúban áll egymással.

Jodzsongot szívélyesen fogadta Mun Dzsein dél-koreai elnök, háromórás protokollmegbeszélésük során az asszony továbbította Kim Dzsongun kézzel írt meghívólevelét, amelyben Phenjanba invitálták a déli államfőt.

A gesztus mélységesen nyugtalanította Japánt, nem ok nélkül. A mosolydiplomácia bevetése jelzi, hogy a diktatúra most lágyabb, nőiesebb oldalát próbálja megmutatni a baráti látogatással, és igyekszik felpuhítani a Szöul, Japán és az Egyesült Államok alkotta ellenséges frontvonat azzal, hogy megbékíti a déli szomszédot. Így Amerika sem tudna közeli kontrollt gyakorolni a nukleáris arzenáljával kérkedő Phenjanra.

Egy nő a vezér mögött

Kim Jodzsongról az utóbbi időkig keveset lehetett tudni, azonban nem a semmiből tört a nemzetközi diplomácia csúcsára, évekig tartó politikai tréning áll mögötte.

Kim Jodzsong Szöulban 2018. február 10-én MTI/EPA

A Wikipédia életrajzi összefoglalója szerint 1987 szeptemberében született, és bátyjához hasonlóan 1996 és 2000 között svájci iskolában tanulhatott, majd a nagyapjáról elnevezett Kim Ir Szen Egyetem hallgatója lehetett.

Első nyilvános szereplése 2010-ben a Koreai Munkáspárt konferenciáján volt, ahol apja, Kim Dzsongil titkárnője mellett állt, viszonylagos ismeretlenségét pedig ki is használhatta. Az Index arról ír, hogy a The Telegraph szerint Jodzsong megfordult Párizsban is, Szingapúrban pedig részt vett Eric Clapton koncertjén.

A fordulatot apja 2011-es halála hozta el: Kim Jodzsong bátyja, Dzsongun mögött állt a ravatalon, és nem hivatalosan ő koordinálta a grandiózus temetési szertartást.

Ezután egyre többször tűnt fel bátyja társaságában az állam televízió felvételein, ahogy jegyzettömböt szorongatva kíséri Dzsongunt a gyárlátogatásokon, hadgyakorlatokon. 2012 elején a nemzetvédelmi bizottság tagjává választották, nyilvánosan először azonban csak 2014 tavaszán tett róla említést a pártállami sajtó, ekkor a központi bizottság magas rangú tisztviselőjének nevezték.

Az északi Ivanka

A ranglétra következő és eddigi legmagasabb fokára nyilvánosan tavaly októberben léphetett: beválasztották a Koreai Munkáspárt politikai bizottságába.

Ő lett az agitációs és propagandaosztály helyettes vezetője – egyben Észak-Korea legmagasabb rangú női politikusa, aki sajtóértesülések szerint maga felel bátyja imázsáért, a vezető propagandakampányaiért is. Állítólag ő volt az, aki kitalálta, hogy a diktátor egyfolytában vidámparkokat, sípályákat és közemberek otthonait látogassa meg, és erről egy halom fotó is készüljön, sőt többen az ő számlájára írják, hogy Kim Dzsongun barátkozni kezdett Dennis Rodman egykori profi kosárlabdázóval.

A szöuli sajtó épp ezért már csak Dzsongun Ivankájaként emlegeti, így utalva az amerikai elnök lányára, az apja imázsát alakító Ivanka Trumpra.

Jodzsong felemelkedésével párhuzamosan nagynénje, Kim Gjonghi süllyesztőbe került, igaz a nagynéni politikai karrierje már 2013-ban megpecsételődött, amikor férjét, Csang Szongtheket kivégezték.

Gjonghi és férje még az előző politikai klientúra, a Dzsongil-szféra vezetői közé tartozott; húga helyzetbe hozásával így Kim Dzsongun nemcsak puha nemzetközi diplomáciát folytat, de megfiatalítja és még szorosabban magához köti a phenjani rezsim vezetését is.