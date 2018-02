Izrael szerint holokauszttagadó az új lengyel törvény

Izraelben visszatetszést keltett a holokauszttal kapcsolatos, vitatott lengyel törvény megszavazása, vezető politikusok holokauszttagadásnak nevezték a még elnöki aláírás előtt álló jogszabályt, és Jiszráel Kac miniszter az ország varsói nagykövetének konzultációra szóló azonnali visszahívására szólította fel Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. „Egyáltalán nem fogadjuk el az igazság eltorzítását, a történelem újraírását vagy a holokauszt tagadását. Semmiképp sem fogadjuk el a történelem újraírásának semmilyen kísérletét, s semmiféle megszorítást a történelmi igazság kutatásában” – jelentette ki az izraeli kormányfő a kormány szokásos heti ülésén, még a törvény megszavazása előtt – írja az MTI.

Csütörtökön – már a jogszabály megszavazása után – Jiszráel Kac közlekedési és hírszerzési miniszter felszólította Netanjahut, hogy azonnali hatállyal rendelje haza konzultációra Izrael varsói nagykövetét. „A lengyelek által elfogadott törvény súlyos, tagadja Lengyelország szerepét és felelősséget a zsidók elleni holokausztban” – mondta Kac. „A politikai és a morális megfontolások egyensúlyában világosan dönteni kell: a holokauszt áldozatainak emléke felette áll minden más meggondolásnak” – tette hozzá.

Joáv Galant építésügyi miniszter katonai rádióban elhangzott álláspontja szerint az új lengyel törvény holokauszttagadó. „A hatmillió emlékezete erősebb minden törvénynél. Megőrizzük emléküket és megértjük a tanulságokat: képesnek kell lennünk megvédeni magunkat” – mondta Galant.

Cipi Livni, az ellenzéki Cionista Tábor centrista politikusa azt nyilatkozta a rádióban, hogy a törvény megszavazása „kétszeresen is szembeköpi Izraelt”. A zsidó népet, valamint a miniszterelnököt is, aki bejelentette, hogy egyezségre jutott a lengyel kormányfővel a további konzultációról a törvény elfogadása előtt. Livni szerint Izraelnek azonnal és határozottan kell lépnie, nyilvánosságra kell hoznia dokumentumokat a holokausztban zsidók elleni bűnöket elkövető lengyelekről, s világosan meg kell üzennie: „nem lehet elfelejtetni a múltat”.

A Jad Vasem holokausztmúzeum közleményében megismételte, hogy a „lengyel haláltáborok” kifejezés kétségtelenül hibás. A haláltáborokat a németek hozták létre a nácik megszállta Lengyelországban azért, hogy a „végső megoldás” keretében kiirtsák a zsidó népet. Azonban véleményük szerint a lengyel szenátusban csütörtök éjjel megszavazott törvény más elemekre is vonatkozik, amelyek „veszélyeztetik a lengyel nép szerepének szabad és őszinte megvitatását” a zsidók akkori üldöztetésében. A Jad Vasem leszögezte: továbbra is támogatni fogja azokat a kutatásokat, amelyek a lengyel lakosságnak a zsidókkal szemben a holokauszt idején tanúsított hozzáállására vonatkoznak, hogy feltárják a bonyolult igazságot, és ebben a szellemben támogatja az oktatási és megemlékezési munkát is.

Lengyelország érdeke a történelmileg igazságtalan támadások elleni védekezés, valamint az is, hogy minél gyorsabban megegyezésre jusson Izraellel – jelentette ki Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes csütörtökön az Izrael és a zsidó szervezetek, illetve Varsó között a holokauszttal kapcsolatban viszályt keltő, eredeti szándéka szerint Lengyelország jó hírnevének védelmét célzó törvény kapcsán. A még a lengyel államfő jóváhagyására váró törvényt a szejm után csütörtökre virradóra a lengyel szenátus is megszavazta.

A lengyel kormányfőhelyettes, tudományos és oktatásügyi miniszter a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízió érdeklődésére reagált Heather Nauert amerikai külügyminisztériumi szóvivő nyilatkozatára, aki a szenátusi vitával egy időben aggodalmának adott hangot egyebek között amiatt, hogy szerinte a jogszabály csorbíthatja a szólás és a történelmi vita szabadságát. Gowin leszögezte: Lengyelország a törvénytervezet vitája közben akaratlanul egy nagy nemzetközi konfliktusba keveredett. Szerinte a lengyel államérdek egyfelől az, hogy az országot „megvédjék a történelmileg teljesen igazságtalan támadásoktól”, másfelől, hogy minél gyorsabban megegyezésre jusson Izraellel és a zsidó szervezetekkel világszerte. Az amerikai állásfoglalást Varsó „tudomásul veszi” – mondta Gowin, hozzáfűzve: Lengyelország törekedni fog arra, hogy az ügyet a legközelebbi napokban, hetekben, legkésőbb hónapokban megoldják.