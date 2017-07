Izraelben reményt adhat egy csepp a tengerben

A béke és a víz: a Közel-Kelet két nagy kincse. Ha békéből még nem is, de vízből egy kicsit több juthat a palesztinoknak, ha tényleg sikerül tető alá hozni azt a vízgazdálkodási tervet, amelyet csütörtökön jelentett be Jason Greenblatt, Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottja. A nagyszabású beruházásban 200 kilométer hosszú csővezetékkel kötnék össze a Vörös-tengert a Holt-tengerrel, több legyet ütve egy csapásra. Egyrészt vizet juttatnának a kiszáradó Holt-tengerbe, másrészt a jordániai Akabába tervezett sótlanítóval édesvizet állítanának elő, harmadrészt elektromos áramot is termelnének. A költségeket jelenleg 900 millió dollárra becsülik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ugyanakkor a terv – szó szerint – csak csepp a tengerben. Ami a Holt-tenger megmentését illeti: annak vízszintje most évenként egy méterrel csökken. Csupán a jelenlegi vízmennyiség fenntartásához évi 800 millió köbméter vízre lenne szükség, a vízvezeték ennek jó, ha tíz százalékát biztosítaná. Nem lélegezhetnek fel a palesztinok sem. A megállapodás szerint Izrael 32 millió köbméter vizet adna el a Palesztin Hatóságnak, ebből 22 milliót Ciszjordániának és tízet a Gázai övezetnek. Csakhogy egyedül a radikális Hamász által uralt, kétmillió lakosú Gázai övezetnek a vízigénye évi 200 millió köbméter. Ennek jelenleg a vízsótlanítók túlterhelése mellett is legfeljebb a negyede áll rendelkezésükre.

Holt-tengeri vezetékek

Sőt nemcsak vízből, de már áramból sincs elég. A területen naponta legfeljebb két-három órát van elektromosság, miután a saját erőműveik működtetéséhez nincs elég üzemanyaguk, az Egyiptom felől érkező vezetékek pedig megrongálódtak. Az egyedüli lehetőség így Izrael, csakhogy mivel a Palesztin Hatóság megelégelte, hogy a rivális Hamász „villanyszámláját” neki kell fizetnie, ebből az irányból is korlátozva van a szolgáltatás.

Míg erőműveket és vízvezetékeket lehet építeni, a békével már sokkal nehezebb a helyzet. A reményt keltő vízgazdálkodási megállapodást pénteken máris beárnyékolta egy jeruzsálemi merénylet: három palesztin merénylő két izraeli rendőrt lőtt le a Templomhegy közelében, majd a biztonságiak a támadókkal is végeztek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.15.