Jamaica-koalíció alakulhat Berlinben

A nagykoalícióba került a szociáldemokratáknak, hogy az első exit poll eredmények alapján történelmi mélypontra süllyedtek a választásokon. A Martin Schulz vezette párt 20,8 százalékot ért el, így vezetői egyhangúlag úgy döntöttek, hogy ellenzékben politizálnak a következő ciklusban. Ez egyben azt is jelenti, hogy Angela Merkelnek új szövetségesek után kell néznie.

A CDU/CSU kapta a szavazatok 33 százalékát, így az biztosra vehető, hogy Angela Merkel lesz negyedszerre is Németország kancellárja. A kérdés csak az, kivel fog közösködni? Azt korábban már minden politikai alakulat világossá tette, hogy a szélsőjobboldalinak bélyegzett AfD-vel nem lépnek koalícióra. Angela Merkel korábban kizárta a politikai paletta másik oldalát is, a Baloldalt, amely 8,9 százalékot zsebelt be. Így marad a 10,5 százalék körül teljesítő FDP, és a 9,3 százalékos Zöldek. Az FDP már jelezte is, hogy kész a tárgyalásokra, ám a CDU-CSU – FDP szövetség önmagában nem lenne elég a többséghez. A pártok színei alapján eddig a Jamaica-koalíciónak (a jamaicai zászló színei fekete-sárga-zöld – a szerk.) nevezett CDU/CSU–FDP–Zöldek-kormány tűnik tehát az egyetlen járható útnak.