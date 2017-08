Japán arisztokraták különös magyarországi útja

Csütörtökön Magyarországra utazik Akisino japán herceg, Akihito császár fiatalabb fiúgyermeke. A most 51 éves japán méltóság útjáról a császári udvar múlt héten adott hírt, az eseményről a japán média is beszámolt. A közlemény szerint Akisino augusztus 23-ig tartózkodik majd hazánkban, lánya, Mako hercegnő pénteken csatlakozik hozzá. A látogatás azért is izgalmas, mert a japán uralkodóház fontos változás előtt áll. Akisino herceg édesapja, a most 83 éves Akihito császár jövőre nyugdíjba vonul, ezt követően elsőszülött fia, Naruhito herceg foglalja el a trónt.

Az út programját a császári udvar nem részletezte, annyi azonban kiderült, hogy a két japán arisztokrata a magyar állattenyésztés és képzőművészet iránt érdeklődik. A szokatlan párosítás hátterében a császári családtagok szakmai érdeklődése áll. Akisino herceg ugyanis a természettudományok doktoraként haszonállatok háziasításáról végez kutatásokat, míg 25 éves lánya, Mako jelenleg is PhD-tanulmányokat folytat a művészet és a muzeológia területén. Eszerint sertésfarmokat és más állattenyésztő helyeket látogatnak meg, de megtekintik Magyarország fontosabb képzőművészeti múzeumait is.

Ahogy a közlemény is hangsúlyozza, a magyarországi látogatás nem hivatalos. A császári család tagjai magánútjuk miatt választották Magyarországot, mert – miként a császári udvar tájékoztatásában áll – mindketten régóta érdeklődnek hazánk iránt. Ennek megfelelően hivatalos forrásból lapunk sem tudott tájékozódni a program részleteiről. A magyarországi japán nagykövetség megkeresésünkre közölte, mivel a látogatás nem hivatalos, ezért a sajtóval sem oszthatnak meg róla információt.

Úgy tudjuk, a japán uralkodóház tagjainak biztonságát a Terrorelhárítási Központ biztosítja. Forrásaink ugyanakkor jelezték: a vizit több hónapig tartó szervezése során külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a látogatás politikamentes legyen. Erre utal a delegáció összetétele is, forrásaink elmondása szerint Akisino herceg kutatómunkáját több japán biológus is segíti. Kifejezetten a magyar fajtákra kíváncsiak, értesüléseink szerint a herceg nemcsak a sertések, hanem a hazai kutyafajták után is érdeklődik.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a herceg és a hercegnő információnk szerint sem Orbán Viktor kormányfővel, sem Áder János köztársasági elnökkel nem találkozik. Erre vonatkozó kérdéseinket elküldtük a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, azonban választ nem kaptunk. Bár a japán uralkodóház tagjainak döntését indokolja útjuk szigorúan vett magánjellege, döntésükben szerepet játszhat, hogy a hagyományosan jó magyar–japán kapcsolatok az Orbán-kormány idején nem voltak súrlódásoktól mentesek. A mosolyszünet hátterében Magyarország eltávolodása áll hagyományos szövetségeseitől.

Lapunk korábban már írt arról, hogy a japán diplomácia nem nézi jó szemmel a kormány konfliktusos kapcsolatát Brüsszellel, ahogyan a jelentős politikai hátszélnek örvendő kínai kapcsolatépítés is váltott ki negatív érzelmeket. Aggályainak Tokió végül félhivatalos úton hangot is adott. A magyar kormány ugyanis tavaly megakadályozta, hogy az Európai Bizottság egy Kínát elítélő közös nyilatkozatot tegyen közzé. Az összeurópai fellépés Pekinget a Dél-kínai-tengeren történő terjeszkedések miatt kritizálta volna, Magyarország azonban (néhány más tagállammal együtt) nem írta alá a szöveget.

De indokolná Akisino herceg és lánya politikai megnyilvánulását, hogy prominens japán személyiség ritkán fordul meg Magyarországon. Legutóbb 2013-ban Kisida Fumio korábbi japán külügyminiszter érkezett hazánkba, Abe Sindzo kormányfő azonban 2006-os, első megválasztása óta nem utazott Magyarországra. A japán–magyar kapcsolatokra rálátó forrásunk arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy a diplomáciai csúcspont Akihito császár és feleségének, Micsikó császárnénak a látogatása volt 2002-ben. A japán uralkodócsalád legutóbb 2009-ben tette tiszteletét Magyarországon, akkor szintén Akisino utazott hazánkba, a herceget felesége, Kiko hercegnő kísérte el.

Gyakori vendégek ugyanakkor a magyar kormánytagok az ázsiai országban. Szijjártó Péter külügyminiszter idén februárban látogatott el Japánba, Orbán Viktor miniszterelnök pedig 2013-ban fogadta el a meghívást. Áder János ugyanakkor eddig nem tett hivatalos látogatást Japánban. Legutóbb köztársasági elnökként Sólyom László érkezett a szigetországba, 2009-ben.

Akisino lányával, Mako hercegnővel a japán uralkodóház egyik legnépszerűbb tagja érkezik Magyarországra. Nevét májusban a nemzetközi sajtó is felkapta, miután kiderült, szerelme kedvéért uralkodói rangjáról is lemondana. Mako ugyanis rangon alul kíván házasodni, választottját, a jelenleg ügyvédjelöltként dolgozó Komuro Keit a Nemzetközi Katolikus Egyetemen folytatott tanulmányai során ismerte meg.

A japán törvény azonban szigorúan rendelkezik az ilyen esetekben. Eszerint amennyiben a császári család női tagja közemberrel házasodik, elveszti rangját. A császári udvar hivatalos tájékoztatása szerint a hercegnő szülei, Akisino herceg és Kiko hercegnő beleegyeztek a fiatal pár házasságába, valamint a nagyszülei is áldásukat adták a frigyre. Bár a hivatalos eljegyzésre eredetileg júliusban került volna sor, egy számos áldozatot követelő természeti katasztrófa miatt elhalasztották.

A huszonöt éves japán fiatal egyébként nem csak a bulvársajtóban tűnik fel, családja számára fontos diplomáciai feladatokat is teljesít. Júniusban Mako testvérével, Kako hercegnővel Bhutánba látogatott el. A himalájai királyság pedig most fontos úti cél, hiszen az utóbbi hónapokban Bhután a kínai–indiai szembenállás konfliktuspontjává vált.

