Japán újabb szankciókkal sújtja Észak-Koreát

Japán újabb gazdasági büntetőintézkedéssel sújtotta Észak-Koreát, mivel 19 cég javait fagyasztotta be, melyek a diktatúra számára fontos területeken tevékenykednek, mint amilyen a szén- és ásványbányászat vagy a pénzügy. Ezeknek a cégeknek korábban már az USA is korlátozta a tevékenységét. A társaságok részben észak-koreai munkások külföldre szállítását is végzik.

A japán külügyminisztérium egy szóvivője szerint országuk ezzel hangsúlyozza a Phenjan megbüntetésére vonatkozó határozottságát. A döntés összekapcsolható azzal, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) pénteken az Észak-Koreával kapcsolatos válság jelenlegi helyzetéről tárgyal. Japán ezzel immár 103 észak-koreai cég, illetve 108 magánszemély vagyonát fagyasztotta be részben önálló büntetőintézkedésekkel, részben a BT határozatai által. A japán kormány főtitkára, Szuga Josihide szerint az észak-koreai gazdasági szankciók mellett a másik szempont az elrabolt japán állampolgárok témája, akiket arra akartak kényszeríteni, hogy a japán nyelv oktatásával, a szokások megismertetésével segítsék elő a kémek kiképzését. Japán szerint 17 állampolgáruk jutott erre a sorsra, akik közül öten megmenekültek akkor, amikor 2002-ben Észak-Korea engedélyt adott a hazalátogatásukra, ám azok nem tértek vissza Phenjanba. A többiekről a kommunista országban azt állítják, elhunytak, ám erről nem szolgáltattak bizonyítékot.