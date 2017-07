Jelentős hadgyakorlatra készül Moszkva, a NATO aggódik

Az Egyesült Államok ukrajnai és más kelet-európai szövetségesei is tartanak a Zapad 2017 nevű orosz-belarusz hadgyakorlattól. A szeptemberi akcióban Oroszország ugyanis fegyvereket adhat át a fehéroroszoknak – állítja az Egyesült Államok európai erőinek parancsnoka.

Ben Hodges altábornagy csütörtökön, Berlinben beszélt az orosz hadgyakorlat trójai faló-jellegéről; bár egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy Moszkva valóban ilyen álcával próbálna fegyvert juttatni a fehéroroszoknak, de aggasztó, hogy a tervezett hadgyakorlat nem túl átlátható – a hidegháború óta élő Bécsi egyezmény értelmében a 13 ezer fősnél nagyobb volumenű hadgyakorlatokra kötelező nemzetközi megfigyelőket is hívni, az orosz fél pedig bár, ígérte, még nem hívta meg a megfigyelőcsoportot, írja a Reuters.

Oroszország korábban igyekezett megnyugtatni a NATO-t, hogy hadgyakorlatai nem sértik a nemzetközi egyezményekben vállalt kereteket, ám ez nem nyugtatja meg igazán a nyugati katonai szövetséget.

A Zapad 2017 során becslések szerint 100 ezernél több katona gyakorlatozhat, az akcióban orosz részről pedig nukleáris fegyverrendszereket, valamint a Krím megszállása során is bevetett drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat is felvonultatnak – az ukrán kormány ezért attól tart, hogy a hadgyakorlat ürügyén akár újabb területfoglalásra is készülhet Moszkva.

A NATO az orosz akcióval párhuzamosan megtartja már korábban bejelentett, Svédországban, Lengyelországban és Ukrajnában tervezett saját gyakorlatait, sőt, Észtországban, Lettországban és Litvániában egy 6 hetes ejtőernyős műveletet is terveznek 120 katona részvételével. Ben Hodges ugyanakkor hangsúlyozta, nagyon óvatosan kezelik majd a katonai gyakorlatokat, nem szeretnék, hogy egy „West Side Story” alakuljon ki emiatt a kelet- és észak-európai térségben.