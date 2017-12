Jeruzsálembe költözik az izraeli magyar nagykövetség?

Az Egyesült Államok példáját követve, hamarosan Magyarország is Jeruzsálembe költözteti át külképviseletét – írta meg az Index a Times of Israelre hivatkozva. A lap értesülései szerint a napokban Csehország, a Fülöp-szigetek is erre szánja el magát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Times of Israel értesülései szerint az Orbán-kabinet máris tett egy nagy szívességet a hozzá ideológiailag és módszereiben is közel álló Netanjahu-kormánynak, amikor szerdán megvétózott egy olyan közös uniós nyilatkozatot, mely elítélte volna Donald Trump döntését.

Izraeli diplomaták azonban aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a cseh mintára sok ország csak Jeruzsálem nyugati részét fogja elismerni Izrael fővárosának, és ez fontos különbséget jelent az izraeli alaptörvényben szereplő „egységes és oszthatatlan főváros” koncepciójához képest. Lapunk már szerdán megkereste ez irányú terveivel kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is, választ azonban eddig nem kaptunk.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerda este jelentette be, hogy a vitatott státuszú Jeruzsálemet Izrael fővárosának tekinti, s ennek megfelelően Tel-Avivból átköltözteti az amerikai nagykövetséget.

Iszmáil Haníje, a radikális iszlamista Hamasz szervezet Gázában élő politikai vezetője csütörtökön hadüzenetnek nevezte, és péntektől újabb intifádát, palesztin felkelést hirdetett a döntése miatt.