Jó hír az Angliába kivándorolt magyarok százezreinek

Kis lépés a kivándorolt százezreknek, de nagy lépés a Nagy-Britanniában élő magyaroknak – ezzel kommentálja lapunkhoz is eljuttatott közleményében Ujhelyi István szocialista EP-képviselő azt a hírt, miszerint a magyar állam (sokak kitartó lobbijának és munkájának eredményeként) a jövő év elején konzulátust nyit Manchesterben és Edinburghban.

Sőt, írja a képviselő, a külügyminisztérium államtitkára írásbeli megkeresésemre mondta el: a két új intézményben jövő tavasszal már szavazhatnak is a régióban élő, de magyarországi lakcímmel is rendelkező kivándorolt tízezrek.

Ujhelyi megjegyzi, ez komoly és fontos eredmény. Mindkét városban régi tartozása volt a magyar kormánynak, hogy állandó konzulátust nyisson, hiszen az utóbbi években jelentősen megnövekedett a környéken élő magyarok száma, miközben a Nagy-Britanniában új életet kezdő honfitársaink tulajdonképpen csak Londonban tudták eddig elintézni adminisztratív ügyeiket.

Sőt, ami régóta megoldásért kiáltott: a Fidesz választási törvényének értelmében, míg a határon túli magyarok levélben is voksolhatnak a választásokon, addig a kivándoroltak továbbra is csak személyesen tehetik ezt meg a külképviseleteken – jegyezte meg a politikus.

Ám szerinte a magyar kormánynak még rengeteg tennivalója lenne a több százezer, elsősorban „családalapítás előtt álló, tettre kész magyar fiatal ügyében”. Először is a nincsenek tisztában sem a pontos számukkal, sem a nagyobb kolóniák pontos helyével, sem valódi problémáikkal, a bürokratikus nehézségeikkel. A kivándorolt magyaroknak pedig több és végre intézményesített figyelem járna. Úgy vélte, elengedhetetlen a gyermekeik magyar oktatását segítő állami iskolák létrehozása, az államilag támogatott közösségi kulturális terek működtetése.

Majd közleménye végén megjegyzi azt is: „Minden pozitív előrelépés mellett a magát nemzetinek mondó kormány azzal, hogy továbbra is első- és másodrangú állampolgárokra osztja a magyar nemzetet a szavazati jog gyakorlásának megnehezítésével, valójában nem csupán az alkotmány betűjével szemben cselekszik, de a magyar nemzet egységének víziójával is vállaltan szembefordul.”