Jó nap az íreknek, elkerülhető lett a „kemény határ”

– Egy felmérés szerint az írek az EU legboldogabb nemzetei között vannak a svédekkel és a belgákkal együtt, a magyarok viszont az utolsó között kullognak. A brexit-megállapodás fényében jogos a kérdés, mitől vidám az ír ember?

– Írország a legutóbbi évtizedekig nem tartozott a sikeres országok közé, szegény volt, a kivándorlással küzdött. Most valószínűleg azért vagyunk vidámak, mert más a véleményünk az Európai Unióról, mint a briteknek. Az EU nekünk gazdasági fejlődést hozott.

– Pénteken megállapodás született a brexittárgyalásokon az ír határt illetően. Ez megfelel Írországnak?

– Az ír kormány üdvözölte a Theresa May és Jean-Claude Juncker tárgyalásai után bejelentett megegyezést: Írországnak, mind a sziget északi, mind a déli részének ez egy jó nap. Elértük célunkat a brexittárgyalások első szakaszában: fenntartjuk a közös beutazási övezetet, és megvédtük a nagypénteki egyezményt, az észak–dél együttműködést, az EU-s állampolgári és egyéb jogokat. Ami a határkérdést illeti, sikerült biztosítékot kapnunk. Azt mindig is örömmel fogadtuk, hogy az Egyesült Királyság a fizikai határ visszaállítását el akarja kerülni, de a részleteket ki kellett várnunk, és azt, hogy hogyan is lehet ezt a valóságba ültetni. Most először fogalmazódott meg az az elköteleződés, hogy fennmaradnak a jogi szabályozók, teljes összhangban a belső piacokat és a vámuniót illetően most és a jövőben. Ezáltal a sziget északi és déli része közötti együttműködés fennmarad.

– Érzékeltetné a határkérdés fontosságát az írek számára?

– Naponta több százezer ember jár át több száz átkelőhelyen az ötszáz kilométeren elnyúló határon: a határ természetes régiókat vág ketté. Például az északra eső Derry – Észak-Írország második legnagyobb városa – teljes vonzáskörzete, vagyis Donegal megye, a köztársasági részre esik. Mindkét oldalon több száz cég van, amelyeknek tevékenységükből fakadóan napi rutinjuk a határátkelés. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy elkerüljük az úgynevezett „kemény határt”. A status quót fenn kell tartani, nem szabad határállomásokat, vámhatárt kiépíteni. Ez az uniós álláspont. Az ír sziget északi és déli része között kialakult gazdasági, politikai és társadalmi béke nagy vívmány.

Pat Kelly Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Tehát nem vész el az 1998-as nagypénteki egyezmény?

– Ez egy nemzetközi szerződés az ír és a brit kormány között, ez szabályozza észak és dél, illetve bizonyos értelemben kelet és nyugat, vagyis Nagy-Britannia és az egész ír sziget viszonyát. Ezért mondtuk mindig, hogy csak akkor lehet a tárgyalások második fejezetébe lépni, ha ezt a kérdést sikerült rendezni. Most kellett megoldani a kérdést, nem akkor, amikor már Nagy-Britannia és az unió jövőbeli viszonyáról tárgyalunk.

– Írország hogy látja a Fidesz-kormány külön utas uniós politizálását, az EU megújításának szükségességét?

– Ha a migrációs kérdés kezelésére utal, Írország máshogy kezelte a problémát, a menekültek áthelyezéséről szóló 2015. szeptemberi uniós döntést elfogadtuk. Értjük, hogy például Magyarországnak, a visegrádi országoknak más a véleménye, tehát a párbeszédet fenn kell tartani, és a 27 tagállamnak maximális konszenzusra épülő, közös döntéseket kell hozni, amelyek érintik a migráció külső és belső aspektusát és a tagállamok közötti szolidaritást. Európa jövőjét illetően pedig azt tartjuk a legjobb útnak, hogy a pénzügyi harmonizációt és a digitális piacot ki kell teljesíteni, mert a gazdasági fejlődést ez segíti. De például uniós szerződésmódosítást vagy a teljes monetáris uniót – mint azt Emmanuel Macron francia elnök javasolta – nem támogatnánk.

– A többsebességes Európát támogatják?

– Már ma is a soksebességes Európánál tartunk, mert van Schengen és van eurózóna. De az a lényeg, hogy ha a tagországok szorosabb együttműködést szeretnének, ezt megtehetik, ugyanakkor megértjük azokat az országokat is, amelyeket frusztrál a több sebesség. Az EU átfogó jövőjét illetően a szorosabb együttműködés elősegítése, a védelmi és biztonsági témák közös megoldása a cél.

– Nem sértődött meg Írország, hogy nem kapta meg az Európai Bankhatóságot Londontól? Mert Európa keleti fele megsértődött, hogy nem kapott semmit. Látható ebben is a kelet–nyugati megosztottság?

– A gazdasági felzárkóztatás fontos, a kelet–nyugati különbségek felszámolása uniós érdek, épp ezért megértettük, hogy a keleti, új tagállamok maguknak szerették volna az ügynökségeket. (Az EBA mellett a gyógyszerügynökségről is döntött Brüsszel, előbbi Párizsba, utóbbi Amszterdamba költözik – a szerk.) Valóban érzékelhető egyfajta nézeteltérés a tagállamok között, de ezt én nem mondanám a Kelet és Nyugat közötti széthúzásnak. Az EU kohéziós politikájának megvalósítása jó eszköz a felzárkózás és a konvergencia elősegítésére.

– Az abortuszt teljes jogi tiltás alá helyező Írország jövőre abortusz-ügyben készül népszavazásra, egy felmérés szerint viszont az embereknek csak a 24 százaléka, tehát csak a kisebbség enyhítene a szabályozáson. Miért van akkor szükség erre?

– A népszavazás csak arról szól, hogy kivegyék-e az alkotmányból azt az életvédőnek nevezett passzust, hogy a nőnek és a meg nem született magzatnak egyforma joga van az élethez. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az abortusz legálissá válik. Egyébként igen szigorú feltételek mellett ma is engedélyezett a terhesség-megszakítás az országban.

Pat Kelly Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.09.