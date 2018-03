Jobban védik ezentúl a fiatalokat Franciaországban

Franciaország a magyarnál és az osztráknál egy évvel feljebb, 15 éves kornál húzná meg az úgynevezett beleegyezési korhatárt, vagyis azt az életkorhatárt, amelynek betöltése után az egyén jogot formál arra, hogy szabad döntése alapján létesíthessen szexuális kapcsolatot. A téma élénk vita tárgya, annál is inkább, mert épp három hete állt bíróság elé egy 29 éves, francia férfi, aki nemi kapcsolatot létesített egy 11 éves lánnyal. Bár a lány beleegyezett az aktusba, szülei ezt vitatják, szerintük nemi erőszak miatt kellene elítélni a férfit. Az ügyész azzal érvelt, hogy a lány tapasztalat, ismeretek hiányában nem tudhatta, mibe egyezik bele, az önkéntes döntés tehát erősen vitatható. A törvényileg szabályozott beleegyezési korhatár hiánya miatt egyelőre tág értelmezési és bírálati lehetősége nyílik a bíróságoknak a nemi erőszak tényállásának megállapítására. Ezen változtatna a most tervezett törvénymódosítás. Jelenleg az a probléma, hogy ha a vádlottat szexuális zaklatásért ítélik el, megrontás címén maximum öt évet és legfeljebb 75 ezer eurós büntetést kaphat, ám nemi erőszak esetén a börtönbüntetés akár 20 évig is terjedhet. A beleegyezési korhatár egyébként szinte országonként eltérő, Görög-, Svéd- és Lengyelországban 15, Belgiumban, Oroszországban 16, Cipruson pedig 17 év.

Marlène Schiappa nemi egyenjogúságért felelős miniszter régóta ígéri, hogy a szexuális zaklatás ellen szigorúbb rendelkezéseket készít elő. Tevékenysége főként a Me too kampány elindulása óta került fókuszba. Mindeközben az oktatási miniszter bejelentette, idén szeptembertől tilos lesz a mobiltelefon-használata az általános iskolákban. Jean-Michel Blanquer oktatási tárcavezető hétfőn egy dijoni iskolába látogatott, ahol kijelentette, a tiltás egyértelműen az online zaklatás elleni küzdelem része. Mint ahogy az is, hogy ezentúl 90 euró helyszíni bírságra számíthat az, aki az utcán nők után füttyent, obszcén szavakat intéz feléjük, vagy illetlen mozdulattal utal nemi kapcsolat létesítésére. Mint egy nemrég készült kutatásból kiderült, a francia nők 12 százalékát erőszakolták meg legalább egyszer életében, 43 százalékukat fogdosták, 28 százalékuk kapott kéretlen pornográf tartalmat e-mailben, obszcén üzenetet SMS-ben, és minden második nő számolt be arról, hogy obszcén dolgokat mondtak velük kapcsolatban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.07.