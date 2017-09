Jól szórakozik a választásokon a német viccpárt

A sokszor unalmas és semmitmondó plakátok között a német választási kampányban üde színfoltot jelentenek a német viccpárt fákra vagy lámpaoszlopokra aggatott üzenetei. Hiába elterjedt nézet a németekről, hogy nincs humoruk – valójában még viccpártjuk is van. A 2004-ben alapított Die Partei (A Párt) valamennyi választáson indulni szokott, 2014 óta még európai parlamenti képviselőjük is van. Az idei választásokat is becélozzák annak ellenére, hogy nincs esélyük megugrani az ötszázalékos küszöböt. Inkább szórakoztatni és elgondolkodtatni akarnak. Egyik mostani plakátjukon egy halott menekült kisfiú látható a strandon, felette a felirat: „Egy strandért, ahol jól és szívesen fekszünk.” A mondat a kereszténydemokraták (CDU) plakátját figurázza ki, amin németek üldögélnek egy parkban: „Egy Németországért, ahol jól és szívesen élünk.”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A viccpártnak vannak ennél is keményebb üzenetei. A fákra aggatott plakátjaikon például az szerepel, hogy „itt egy náci is lóghatna”. A bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt nem kedveli a viccpárt tréfáit. Az AfD főtitkára szerint a viccelődés rosszat tesz a jogállamnak, lejáratja a demokráciát.

Hasonló vádakat amúgy az Európai Parlament is megfogalmazott egykor. Amikor ugyanis 2014-ben a pártelnök Martin Sonneborn EP-képviselő lett, bejelentette, hogy a Die Partei valamennyi tagjának szeretne jó fizetést biztosítani, azaz az ötéves ciklus alatt egy-egy hónapra mindig egy másik viccpárti politikus veszi át a mandátumát. Végül az EP jogi osztálya nem engedte meg neki, de Sonneborn azért megmaradt az EP kritikusának. Nemrég, amikor azt kérdezték tőle, hogy támogatja-e a feltétel nélküli alapjövedelmet, saját példájával válaszolt: „Európai parlamenti képviselőként immáron több mint három éve élvezem a feltétel és teljesítmény nélküli jövedelmet, és eddig nagyon tetszik a munka nélküli élet.” A viccpártnak amúgy van még egy érve a feltétel nélküli alapjövedelem mellett: „Ha korábban lett volna ilyen, Hitler maradhatott volna festő.”

A nemzetközi életben is okoztak már konfliktust: 2007-ben meglátogatták az akkori vezető grúz ellenzéki pártot, és elhitették velük, hogy a Die Partei a legnagyobb német párt. A grúz ellenzék bekapta a csalit, és pompás rendezvényen kötöttek a német viccpárttal együttműködési megállapodásokat.

A német viccpárt a Titanic című baloldali szatirikus havilap szerkesztőségéből nőtt ki. Az újság fekete humoráról híres. Ők voltak azok például, akik az idén elhunyt volt német kancellár, Helmut Kohl új feleségének egykor azzal gratuláltak, hogy „álommeló: eutanáziasegítő”. A keletnémeteken való viccelődés is állandó visszatérő elem, például szorgalmazták már a berlini fal visszaépítését is. Az egyik címlapon Angela Merkel állt uborkával a kezében, felette a felirat: „A keletnémet kislány első banánja.” A nyugatnémeteknél ugyanis visszatérő vicc volt, hogy a keletnémetek nem ismerik a banánt, és biztos sárga uborkának gondolják.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A viccpárt egyébként az összes német pártot kiröhögi, és borsot tör az orruk alá. Már a nevük is ezt bizonyítja, ugyanis a Die Partei valójában egy rövidítés: „Párt a munkáért, a jogállamért, az állatvédelemért, az elitek támogatásáért és a bázisdemokratikus kezdeményezésért”. Azaz mindazon semmitmondó jelszavakért, amelyekkel a pártprogramok teli vannak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.16.