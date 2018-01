Juncker azt szeretné, hogy az EU-ban maradjanak a britek

Juncker felszólalt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén, és az MTI összefoglalója szerint leszögezte: a brexitnek nem lesznek nyertesei, a britek távozása katasztrófa, vesztes helyzet minden fél számára.

– Ha a britek más utat kívánnak választani, készek vagyunk erről tárgyalni – közölte, hozzátéve, ha London a maradás mellett dönt, akkor ezt lehetővé kell tenni.

Juncker arról is beszélt, hogy Londonban sokan „bosszúsan” fogadták az Európai Tanács elnökének előző napi kijelentését, miszerint az EU kapui továbbra is nyitva állnak az ország előtt a kilépésről szóló korábbi döntés felülvizsgálata esetén. – Amennyiben a britek ki is lépnek a lisszaboni szerződés 50. cikke alapján, akkor is ott van a 49. cikk, amely lehetővé teszi az újracsatlakozást – fogalmazott.

Theresa May brit kormányfő szóvivője ugyanakkor kedden kizárta egy második népszavazás lehetőségét.

Tony Blair, a legismertebb és legbefolyásosabb brexitellenes brit közéleti személyiség január elején annak a véleményének adott hangot, hogy jogot kellene adni a brit választóknak az EU-tagság megszűnéséről hozott népszavazási döntés újragondolására, mivel a referendum idején még senki nem tudta, hogy mivel jár a kilépés az Európai Unióból.

Blair, aki 1997 és 2007 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: ha a választók véleménye a brexitről nem változik, akkor természetesen ki kell lépni az EU-ból. Hozzátette ugyanakkor: a józan ész azt diktálná, ha az Egyesült Királyság és az Európai Unió új kapcsolatrendszeréről bebizonyosodik, hogy nem kínál a jelenleginél ígéretesebb jövőt a britek számára, akkor legyen lehetőség a brexitdöntés átgondolására.

Később Nigel Farage arról beszélt, lehetséges, hogy újabb népszavazást kellene tartani Nagy-Britannia EU-tagságáról a brexitellenes hangok „elhallgattatására”. Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetője, a brit belpolitika radikálisan EU-ellenes táborának egyik zászlóvivője a Channel 5 brit kereskedelmi televízió csütörtöki politikai magazinműsorában kijelentette: egyértelművé vált számára, hogy „a Blair- és Clegg-félék soha nem adják fel, végig fogják nyavalyogni, nyivákolni, morgolódni” az egész brexitfolyamatot.