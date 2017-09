Juncker: Mindenkinek be kell vezetnie az eurót

(Brüsszel)

Visszatért a szél az Európai Unió vitorláiba, de ez csak egy lehetőség, amit ki kell használni – ez volt az egyik fontos üzenete Jean-Claude Junckernek. Az Európai Bizottság elnöke az Unió állapotát értékelő beszédében azt mondta, az elmúlt öt évben folyamatos a gazdasági növekedés az EU-ban, a munkanélküliség alacsony és soha nem dolgoztak még ilyen sokan, 235 millióan az tagállamokban.

Juncker elmondta, hogy a ciklus elején ígért törvényjavaslatok 80 százalékát már beterjesztették, a maradék 20 százalékot pedig jövő év tavaszáig elkészítik. Vagyis az Európai Bizottság több területen készít még átfogó szabályozási javaslatokat. Juncker kiemelte, hogy továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére, Kanada és Japán után nyitni kell Ausztrália és Új-Zéland felé is. Az EU-nak versenyképesebb és erősebb iparra van szüksége, ezért új iparstratégia is készül Brüsszelben. Tovább kell folytatni a klímaváltozás elleni küzdelmet, ennek jegyében a szén-dioxid-kibocsátás további csökkentése érdekében tervez intézkedéseket. Ezen túl a Bizottság elnöke javaslata szerint önálló ügynökséget kell létrehozni a kiberbiztonság és a számítógépes adatvédelem növelése érdekében.

A migrációval kapcsolatban Jean-Claude Juncker sajnálattal vette tudomásul, hogy a tagállamok nem mutatnak azonos mértékű szolidaritást. Leszögezte, hogy a közös határokhoz közös határvédelemre is szükség van az illegális bevándorlás megszüntetése érdekében. Juncker egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a bevándorlás legális formáit meg kell erősíteni és egyértelmű szabályokra van szükség ezen a téren. Azonban azt is ki kell mondani, akinek nincs jogalapja arra, hogy az EU területén tartózkodjon, annak vissza kell térnie saját országába. Jelenleg az EU csak az érintettek 38 százalékát küldte vissza, emiatt még ebben a hónapban újabb intézkedéseket jelent be az Európai Bizottság.

Kiderült az is, hogy Juncker nem híve a többsebességes Európának, egyúttal azonban válaszút elé állított több tagállamot, például Magyarországot. Juncker szerint az integráció központi eleme a közös pénz, valamennyi tagállamnak be kell vezetnie az eurót, hiszen erre kötelezettséget is vállalt. (Kivétel ez alól Nagy-Britannia és Dánia). Az EU a csatlakozni kívánó tagállamoknak további pénzügyi és technikai segítséget ajánlott fel. Elmondta azt is, hogy nem kell külön euró-parlamentben gondolkodni, hiszen az Európai Parlamentnek kell ezt a szerepet betöltenie, amennyiben minden tagállam részese lesz az eurózónának. Juncker azt is javasolta, hogy legyen közös európai gazdasági és pénzügyminiszter. Ugyancsak a föderalizmus jegyében fontosnak tartaná, ha az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke ugyanaz a személy lenne. Jelezte azt is, hogy ő nem tart igényt erre a posztra. Szintén az egységes Európa felé mutató javaslat Junckertől, hogy Bulgáriát és Romániát azonnal fel kellene venni a schengeni övezetbe. És megemlítette azt is, hogy a többsebességes Európára példaként emlegetett Európai Ügyészségnek, ahonnan Magyarország ki szeretne maradni, nemcsak az uniós pénzek elköltését, hanem a terrorizmust is kellene vizsgálnia. Utóbbira már nehezebb azt mondani, hogy egy tagállam nem tart rá igényt.

Az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy nem tolerálható, ha kettős minőségű termékek vannak az EU-ban, mint mondta, minden polgárt ugyanazok a jogok illetik meg, ennek ellenőrzése érdekében is lépéseket ígért.

Kemény szavakkal ostorozta Törökországot, amely szerint egyre inkább távolodik az EU-tól. Felszólította a török kormányt, hogy az elfogott újságírókat azonnal bocsássák szabadon, mert az újságíróknak a szerkesztőségekben és a börtönben van a helyük.

A beszédet vita követte, ebben többen is közvetlenül, vagy közvetve üzentek a magyar kormánynak. Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője azt mondta, hogy erős határvédelemre igen, de falak építésére nincs szükség. Elmondta, hogy az illegális bevándorlókat ki kell zárni az EU területéről. A szocialista Gianni Pittella sürgette, hogy minél előbb alkossák meg az új menekültügyi szabályozást, amely tartalmazza a menekültek állandó, kvóta szerinti elosztását. Guy Verhofstadt a Liberálisok részéről örömmel vette észre, hogy a populisták, közöttük a magyar miniszterelnök már nem akarnak kilépni az EU-ból, azonban Orbán Viktor Putyinnal szövetkezve igyekszik a tagállamokat egymás ellen kijátszani. A brit függetlenségpárti Nigel Farage szerint az EU semmit sem tanult a Brexitből, továbbra is olyan intézkedéseket akar megvalósítani, amiről nem kérdezték meg az embereket.

A vita utolsó perceiben azért egymásnak esett a néppárti és a szocialista frakcióvezető. Gianni Pittella, a Szociáldemokraták részéről azt kérte a Bizottságtól és a parlamenti többségtől, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az unió szociális dimenziójára. Manfred Weber erre azt felelte, hogy ahol a szocialisták kormányoznak, ott valóban megoldatlanok a szociális kérdések, a jobbközép irányítású államokban azonban nem. Weber szerint miközben a szocialisták csak beszélnek az ilyen jellegű kérdésekről, addig a néppárti kormányok eredményeket érnek el.

Az Európai Bizottság a következő napokban, négy tematikus csomagban mutatja be részletes elképzeléseit a kereskedelem, a demokrácia, az iparfejlesztés és a kiberbiztonság területén.