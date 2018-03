Kalandos módon oldódott meg a Szíriában maradt magyar család helyzete

Lányaival menekülne a szíriai pokolból a magyar anya – ezzel a címmel jelent meg 2016-ban egy cikk a Blikkben, amelyet aztán számos hazai lap torzítottan közölt. Az írás szerint a Hama városában élő Mónikáék szeretnének hazajutni Magyarországra, ez azonban nem egyszerű, mert a magyar útlevelük lejárt, ugyanis azt a 2012. december 31-ig Damaszkuszban működő magyar külképviselet két éven át tartó kérése ellenére nem újította meg. Szíriai papírjaikkal pedig csak menekülttáborokba juthattak volna.

A Magyar Nemzet novemberben és decemberben Szíriában járt, ahol Dombi Mónikával is felvettük a kapcsolatot. A magyar külüggyel, a Magyar Helsinki Bizottsággal, illetve Mónika magyarországi segítőjével, Amirával való egyeztetéseink során aztán kiderült, egészen más az igazság, mint amit a hazai lapok közöltek.

– Azért döntöttem a maradás mellett, mert Magyarországon semmim nincs. Szíriában mégiscsak van fedél a fejem felett, és amíg nem vagyunk életveszélyben, nincs értelme Magyarországra mennünk – indokolta döntését Mónika. Elmesélte: négy éve a férjét egy közlekedési baleset miatt börtönbe zárták, így a család bevétel nélkül maradt. Férje családja fizeti a lakás rezsijét, őt és vele élő legkisebb lányát magyarországi barátnői támogatják a mindennapos megélhetésükben (nagyobbik lányai már megházasodtak). Jelezte: vészhelyzet esetére megcsináltatná a kislánya magyar útlevelét is, hogy adott esetben elhagyhassák az országot. Ehhez el kellett volna jutniuk a bejrúti magyar nagykövetségre, erre azonban nem volt pénzük.

Látogatásunk után felgyorsultak az események. A Magyar Helsinki Bizottság ismét felvette a kapcsolatot a bejrúti nagykövetséggel, hogy egyeztessenek Dombi Mónika ügyéről. A jogvédő szervezet munkatársai emellett összedobták azt a pénzt, amely fedezte a magyar hölgy és kislányának utazási költségeit.

Mónikának és kislányának ezután már csak el kellett utaznia a libanoni fővárosba. A Damaszkusz környéki harcok kiújulása miatt azonban a szíriai főváros megkerülésével kellett eljutnia Hamából Bejrútba. Ezért a kislánya határátlépését biztosító papírok birtokában taxival volt kénytelen Libanonba utazni. Második alkalommal ugyan már csak Mónikának kellett eljutnia Bejrútba, hogy átvegye az útlevelet, azonban Hamában az utazást megelőző napon Mónikáék háza környékén lövöldözésekre került sor. Ezért még az egyre kockázatosabbnak látszó utazás elhalasztása is felmerült. A magyar hölgy aztán mégis úgy döntött, hogy nekivág az útnak. A barátai eközben rengeteget izgultak, mert még az utazást követő napon sem kaptak életjelet tőle. Végül Mónikának mégis haza sikerült jutnia a kislánya elkészült útlevelével.

– Óriási köszönettel tartozom a Helsinki Bizottságnak, hogy segítették az ügyünk megoldását. Így már szükség esetén legálisan is el tudjuk hagyni az országot, ha baj lenne – mondta most lapunknak Mónika. Hozzátette: magyarországi barátnőjének, Amirának is rengeteget köszönhet, aki nemcsak a levelezéseit intézte, hanem lelkileg is végig mellette állt, hogy segítse ezekben a nehéz időkben.