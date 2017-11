Kamaszlányt kényszeríthetett szexre Sylvester Stallone és testőre

Zaklatási botránnyal kell szembenéznie Sylvester Stallonénak is: a már korábban is szexuális erőszakkal vádolt filmcsillagról most a Daily Mail írta meg hogy 1986-ban, a Túl a csúcson forgatási szünetében elcsábította, majd hármas szexre kényszerítette egy kamasz rajongóját.

A lap egy korabeli rendőrségi jegyzőkönyvre hivatkozva számol be a történtekről: a név nélkül említett áldozat állítólag ugyanabban a hotelben szállt meg családjával, ahol az akkor 40 éves Stallone és a stáb is lakott.

A lány többször kért és kapott autogramot a sztártól, Stallone meg is puszilta őt, és elismerő megjegyzéseket tett külsejére – majd testőre, Michael 'Mike' De Luca közvetítésével egy szexrandira hívta a lányt, bár tudta róla, hogy kiskorú. A kamasz egy kulcsot is kapott a sztár 27. emeleti hotelszobájához, és belement az ajánlatba.

Az áldozat állítása szerint lefeküdt Stallonéval és később nem is emiatt fordult a rendőrséghez: a színész azonban szex után felajánlotta testőrének a lányt, aki úgy érezte, hogy nem tiltakozhat, és akarata ellenére is kielégítette De Lucát – a légyotthoz pedig Stallone is csatlakozott.

A lányt állítólag ezután megfenyegették: ha kell, beleverik a fejébe, hogy semmit sem mondjon a történtekről, a két férfi arra hivatkozott, hogy mindketten házas emberek.

Az áldozat ezután tett vallomást a rendőrségen, de nem akart feljelentést tenni: mint mondta, fél, és nagyon szégyelli a történteket.

Stallone mindenesetre ügyvédje útján tagadja a vádakat. „Nevetséges és minden elemében hazug történet. Senki, még Stallone úr sem tudott eddig erről a történetről, amíg ma meg nem jelent. Stallone urat sosem kereste sem hatóság, sem senki más ebben az ügyben” – idézi Michelle Bega, Stallone sajtósát a VS.hu. Mike De Lucát már nem lehet megkérdezni a történtekről: 2013-ban rendőrök lőtték le egy igazoltatás során.

Stallonénak ugyanakkor már 1987-ben szexuális zaklatás, sőt erőszak vádja miatt kell felelnie: korábban féltestvére, Toni-Ann Filiti vádolta meg éveken át tartó zaklatással a sztárt.

Sylvester Stallone határozottan tagadta a féltestvére állításai, ennek ellenére egy kétmillió dolláros fájdalomdíj kifizetéséről, és havi 16 600 dolláros apanázs utalásáról állapodott meg Toni-Ann Filiti ügyvédjével.