Káosz és pánik a német szociáldemokratáknál

A nagykoalíció meg akarja állítani a szélsőjobbot, de nem tesz mást, mint további érveket ad az elitellenesek kezébe! – mondta Gregor Gysi, a szélsőbaloldali Die Linke politikusa lapunknak. Gysi nem tartja a jelenlegi status quót védelemre érdemesnek. – Milyen stabilitást védenek? Azét a hétmillió emberét, aki nem tud megélni a fizetéséből? Vagy azon német fegyvergyárakét, amelyek fegyverekkel látják el Törökországot és Szaúd-Arábiát? – fakadt ki. A politikus egyébként a vasárnapi főpolgármester-választás miatt látogatott Frankfurtba. A Die Linke kampányzáróján jó volt a hangulat. Azt remélik, egyre több kiábrándult szociáldemokrata fog átállni hozzájuk.

Georg például ilyen. A mostani pártnépszavazáson a frankfurti egyetemista még leszavaz a nagykoalíció ellen, de azonnal ki is lép a Németországi Szociáldemokrata Pártból (SPD). Georg nincs egyedül kritikájával. A Die Linke kampányzárója előtt egy nappal tartott Frankfurtban egy zárt körű vitát a nagykoalícióról az SPD Balszárny platformja. A megjelent párttagok keményen nekimentek a nagykoalíció mellett kardoskodó szociáldemokrata politikusoknak. Egy idős villamosvezető Willy Brandt bátorságát hiányolta a pártból, és kicsapta az asztalra párttagkönyvét: negyven év után lép ki az alakulatból. Ám a tendencia más irányú: év eleje óta több mint húszezer ember lépett be az SPD-be. Vélhetően főleg a nagykoalíció ellenzői akarnak így részt venni a pártbeli szavazáson. Az SPD viszont még azt sem tudja ellenőrizni, létező személyek-e az új tagok. A Bild bulvárnapilapnak sikerült már egy német kutyát és egy lengyel macskát is fölvétetnie. Számos régi párttag kifogásolta a frankfurti megbeszélésen is, miért szavazhatnak az újonnan jöttek. Corinna például új tag, egy hete kapta meg a párttagkönyvét, és nem is tagadja, hogy a nagykoalíciót elutasítandó kérte csak felvételét. A fiatal tanár szerint szükség volna egy nagy baloldali váltópártra, de az SPD ehelyett Angela Merkel kancellár „kisegítője” lett. Amikor Ulli Nissen, az SPD frankfurti Bundestag-képviselője papírjaiba beleveszve megpróbálta fölolvasni a párt vélt sikereit, amiket az eddigi nagykoalícióban elért, a tagságból többen visszakérdeztek: akkor miért nem vagytok népszerűbbek?

Gregor Gysi gyakorlatilag meg is válaszolta ezt a kérdést pártja frankfurti kampányzáróján. Úgy véli, az SPD Gerhard Schröder kancellársága óta letért a baloldali útról. – Nincs már ember ebben az országban, aki különbséget tudna tenni a CDU és az SPD között – mutatott rá. Ez pedig Gysi szerint hosszú távon a karakteresebb pártoknak kedvezhet: ilyen a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD), de a Die Linke is. Az SPD is érzi ezt a tendenciát. – Vagy most kapunk 12 százalékot, vagy csak három év múlva – indokolta kissé önbizalom-hiányosan lapunknak egy helyi SPD-politikus, hogy miért volna jobb a nagykoalíció, mint egy előre hozott választás.

A német szociáldemokraták március első hetéig adhatják le szavazatukat a megkötendő nagykoalícióról. A pártvezetés az Angela Merkel keresztény uniópártjaival (CDU/CSU) közös koalícióban látja a politikai stabilitás biztosítékát. A közvélemény-kutatások mást mutatnak: az SPD középpárti szintre zuhant, már csak 15 százalék szavazna rá, miközben az AfD népszerűsége elérte a 17 százalékot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.23.