Kapj el, ha tudsz! – üzenik a romániai szökevények

Egymás után menekülnek külföldre a romániai igazságszolgáltatás célkeresztjébe került politikusok, magas rangú köztisztviselők és üzletemberek. A politikai és társadalmi élet teljes spektrumát átfogó korrupcióellenes küzdelem közepette az elmúlt években tucatnyi közéleti személyiség választotta az emigrációt, miután bírósági ítélet született, vagy bűnvádi eljárás indult ellene. Többségük a román állammal folytatott, „Kapj el, ha tudsz!” típusú verseny során igyekszik olyan célállomást választani, amellyel hazája nem kötött kiadatási egyezményt.

Akárcsak Radu Mazare, Konstanca egykori polgármestere, aki három mandátumon keresztül irányította a Fekete-tenger-parti nagyvárost. Az extravagáns megnyilvánulásairól elhíresült szociáldemokrata politikus (aki előszeretettel mutatkozott fiatal hölgyek társaságában, máskor divatbemutatón SS-tisztnek öltözött) a tavalyi év végén Madagaszkárra távozott, ahol politikai menedékjogot kért, egy helyi bennszülött törzstől bérbe vett partszakaszon pedig üdülőtelepet működtet. Anyagi gondjai vélhetően nincsenek, mivel a bukaresti nyomozó hatóságok szerint illegális föld-visszaszolgáltatások révén több mint százmillió eurós kárt okozott a román államnak, emiatt tavaly első fokon négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ugyanakkor több bűnvádi dossziéban is vádlottként szerepel csúszópénz elfogadása, sikkasztás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt. Több mint egy éve tartózkodik Szerbiában Sebastian Ghita dúsgazdag üzletember-politikus, egykori szociáldemokrata parlamenti képviselő, aki ellen fél tucat bűncselekmény miatt folyik eljárás Romániában. Miközben kiadatási eljárása rendkívül lassan halad, 200 ezer euró óvadék fejében szabadlábra került, és zavartalanul üzletel a balkáni országban. Bár tagadja, hogy megszökött volna, több mint két hónapja ügyvédként tevékenykedik Costa Ricában a román főügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni főosztályának egykori vezetője, Alina Bica, akit első fokon eddig két ügyben sújtottak letöltendő szabadságvesztéssel korrupcióval összefüggő bűncselekmények miatt, és több büntetőper is zajlik ellene. Néhány hete a vendégszeretetét élvezi a közép-amerikai országban barátnője, a kenőpénz elfogadásáért hat év letöltendőre ítélt Elena Udrea volt parlamenti képviselő, fejlesztési miniszter, Traian Basescu exállamfő tanácsadója. Elmenekült az igazságszolgáltatás elől továbbá Alexander Adamescu, Puiu Popoviciu és Elan Schwartzenberg dúsgazdag üzletember is, miután valamennyien letöltendő börtönbüntetést kaptak hazájukban.

Nem maradnak ki a sorból a magyarok sem: több mint három évvel ezelőtt Magyarországra távozott a román hatóságok által körözött Markó Attila egykori kisebbségügyi államtitkár, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt parlamenti képviselője, akire a restitúciós hatóság kártérítési bizottságának volt tagjaként nemrég öt év letöltendő börtönt szabtak ki. A volt politikus azután hagyta el Romániát, hogy 2014-ben jogerősen felfüggesztettet kapott a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium egyházi visszaszolgáltatásáért. Hozzá hasonlóan a többi szökevény sem hisz a román igazságszolgáltatás pártatlanságában, és politikai indíttatásúnak tartja elítélését.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.28.