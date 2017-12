Karácsonyi vásár miatt mentek ölre a román politikusok

Alaposan megosztja a hatalmon lévő román szociáldemokrata pártot (PSD) a Bukarest szívébe tervezett karácsonyi vásár megrendezésének ötlete, amely az elmúlt hetekben kiújult kormányellenes megmozdulásokat igyekezett ellehetetleníteni. A végül meghiúsított kezdeményezés újabb éket vert a kormányzó alakulat vezetősége és Mihai Tudose miniszterelnök közé.

A román főváros főpolgármesteri hivatala a múlt hét közepén jelentette be, hogy karácsonyi vásárt szervez a kormány épülete előtti Győzelem téren, ahol a balliberális koalíció elleni tüntetések szoktak zajlani. A bejelentést követően a tiltakozó megmozdulások szervezői hevesen bírálták Gabriela Firea szociáldemokrata főpolgármester döntését. A tüntetések szervezői a Korrupció öl! elnevezésű közösségi oldalon fejezték ki tiltakozásukat a kezdeményezés ellen; szerintük a vásár révén akarja megakadályozni a hivatal, hogy a tüntetők a kormány előtt fejezzék ki elégedetlenségüket.

A helyzet szombaton pattanásig feszültté vált, amikor a csendőrség nekilátott körbekeríteni a teret, majd megjelentek a szervezők is, hogy felépítsenek egy színpadot. Ekkor dulakodás robbant ki a néhány tucatnyi tüntető és a helyszínre kivezényelt karhatalmi alakulatok között. Három tiltakozót a csendőrség előállított, és rendbontásért összesen mintegy félmillió forintnak megfelelő bírsággal sújtották őket, miután egyikük megütött egy 71 éves járókelőt, aki nem osztotta a demonstrálók nézeteit. Nem sokkal később a néhány száz fősre duzzadt tömeg nekiesett és szétszedte a karácsonyi vásár betlehemes színpadi állványzatát és a kordonokat.

A főpolgármesteri hivatal közleményben jelentette be, hogy más helyszínre költözteti a heves tiltakozást kiváltó vásárt. „Meg kell állapítanom, hogy a mai nap egy olyan időszak kezdete, amikor egyesek lábbal tiporják Románia alkotmányát és törvényeit, miközben az állami intézmények nem avatkoznak közbe. Ez az anarchia kezdete” – szögezte le kommünikéjében Gabriela Firea, Bukarest főpolgármestere. Miközben a tüntetők nekiláttak aláírást gyűjteni a főpolgármester leváltását célzó népszavazás megszervezése érdekében, a szociáldemokrata elöljáró közölte, büntetőfeljelentést tesz a városháza javainak megrongálása miatt.

A kormányzó PSD befolyásos politikusa, az alakulat bukaresti szervezetének elnöke egyúttal éles kirohanást intézett a csendőrség ellen, amiért nem akadályozta meg a törvénytelen térfoglalást. Bár a vádaskodást a csendőrség elutasította, mondván, a karhatalom nem késlekedett a közbelépéssel és szabályszerűen járt el, Carmen Dan belügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, hogy a tárca alárendeltségébe tartozó intézmények szakszerűen jártak-e el a konfliktus során.

Egyébként a karácsonyi vásár a kormánypárton belül is nézeteltéréseket szült. A főpolgármester az állami intézmények vezetőit is bírálta, amiért nem emeltek szót a „veszélyes precedenst teremtő törvénytelen megmozdulás ellen”. Firea párttársának, Mihai Tudose kormányfőnek a „korrektségét és kollegialitását” is kétségbe vonta, amiért az nyilvánosan bírálta őt a karácsonyi vásáros kezdeményezéséért. A miniszterelnök korábban kijelentette: nem tartja helyénvalónak a kormány épülete előtt megszervezni a vásárt, ugyanis a teret egyrészt nem lehet az autóforgalom leállítása nélkül gyalogosan megközelíteni, másrészt a tüntetők és az ellenzék számára azt az üzenetet hordozza magában, hogy megakadályoznák a demonstrációkat.

A bukaresti sajtóba kiszivárgott feljegyzések szerint a PSD-n belül odáig fajult a vita, hogy Firea megvádolta Tudosét, miszerint nem a kormánypárt érdekeit, hanem saját előmenetelét tartja szem előtt. Mindez nem jó ómen a kormányfő számára, az egykori televíziós műsorvezetőből politikussá avanzsált Firea ugyanis Liviu Dragnea PSD-elnök bizalmasának számít, aki nagy eséllyel a PSD államfőjelöltje lehet a 2019-es megméretésen. Nem mellékesen a főpolgármesternek jelentős szerepe volt abban, hogy a szociáldemokraták idén júliusban megbuktatták saját, Sorin Grindeanu vezette kormányukat. Firea akkoriban szemére vetette Grindeanunak, hogy nem támogatja a Bukarest fejlesztését célzó terveket, és a „kormánypárton kívüli erők” támogatását keresi, ami a főpolgármester olvasatában a titkosszolgálatokat jelentette.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.04.