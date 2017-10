Katalán függetlenség: a Gyulafehérvári határozatot emlegették

Az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) vezetői szerint a katalán függetlenségi nyilatkozat a románok által lakott területek Magyarországtól való elszakadását egyoldalúan kimondó 1918-as Gyulafehérvári határozathoz hasonlít. Erről Salamon Zoltán, a párt ügyvezető elnöke, és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPP háromszéki szervezetének elnöke beszélt egy hétfői, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. Kijelentéseiket a Maszol.ro portál idézte.

Salamon Zoltán kijelentette: van párhuzam Katalónia és Székelyföld között, de nem ott, ahol ezt Bukarestben látják. „Bukarest elítéli a katalán függetlenségi nyilatkozatot, miközben a románok 1918-ban Gyulafehérváron hasonló egyoldalú nyilatkozat révén szakították el Erdélyt Magyarországtól, és csatolták Romániához” – idézte a politikust a portál.

Az MPP Hargita megyei szervezetének elnöki tisztségét is betöltő politikus szerint Európa általában támogatja az autonómiát, amelyből több is van a területén, és nem támogatja az elszakadást. „Nem tervezünk területi revíziót, hanem országhatáron belüli területi autonómiát szeretnénk” – egyértelműsítette Salamon Zoltán. Szerinte „az autonómia legitim és biztonságpolitikai stabilitást eredményez, az elszakadás pedig illegitim, és biztonságpolitikai instabilitást okoz”.

Kulcsár-Terza József hozzátette: a román hatalom és a bukaresti média szándékosan félrevezeti a közvéleményt, és összemossa a katalán függetlenedési szándékot Székelyföld területi autonómiájának követelésével, holott nyilvánvalóan két különböző fogalomról van szó. Kulcsár-Terza József a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által vasárnap este szervezett őrtűzgyújtás akcióra is kitért. Szerinte a rossz idő ellenére összegyűltek annyian, hogy fel tudják mutatni az autonómia iránti igényt, és lélekben sokan velük voltak. A politikus méltányolta az egyházi méltóságok támogatását, akik a különböző helyszíneken imát mondtak Székelyföld autonómiájáért.

Az európai kisebbségek vezetői is egyre inkább elhatárolódnak a katalán szakadároktól. Luis Durnwalder, Dél-Tirol volt miniszterelnöke hétfőn Bécsben úgy vélekedett, hogy a katalánoknak jobb lett volna a türelemre és a tárgyalásokra építeni a madridi vezetéssel. „Nekünk is kellett ötven év, míg eljutottunk oda, ahol most vagyunk” – mondta az osztrák politikus Dél-Tirol évtizedekig tartó autonómiatörekvéseire utalva. Hozzátette: sikerült egészen jó autonómiát elérniük, s a katalánok is elérhették volna ezt, ha nem viszik kenyértörésre az ügyet a madridi kormánnyal. Rámutatott, hogy Katalónia ráadásul nemzetközi szinten elszigetelődött, ellentétben Dél-Tirollal, amelynek autonómiája nemzetközi egyezményen nyugszik.