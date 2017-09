Katalónia az ismeretlenbe ugrik

Akár akarja Madrid, akár nem, megtartják vasárnap az ügydöntőnek szánt népszavazást a spanyol államról való leválásról – jelentették ki a még autonóm, de magát már önálló katalán állam ideiglenes vezetésének tekintő kormány, a Govern tagjai pénteken. Óriási a feszültség a népszavazás előtt, mert egyre több csendőr és rendőr érkezik a Madriddal egyre nyíltabban szembeszegülő országrészbe. Pénteken már több mint tízezren voltak, és újabb egységeket várnak. Nem hiába: Igualadában például péntekre virradó éjjel gyújtóbombát dobtak a helyi csendőrőrs épületére, de szerencsére csak anyagi károkat keletkeztek. Forr a hangulat az utcákon is, pénteken legalább 16 ezer diák tüntetett Barcelonában a szavazás megtartásáért, bár a spanyol ABC megszólaltatott szülőket, tanárokat, akiket megfenyegettek, hogy bajuk eshet, ha nem engedik el gyermeküket a tüntetésekre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Mossos d’Esquadra, vagyis a katalán autonóm rendőrség is egyre nyíltabban száll szembe a Madrid parancsait végrehajtó katalán ügyészséggel, és kérdésessé tette, hogy teljesen aláveti-e magát az utasításoknak. Josep Lluís Trapero Álvarez, a Mossos vezetője például közölte, vasárnap akarja eldönteni, valóban bezárják-e a szavazás egyik helyszínét, az iskolákat. Erre a katalóniai ügyészség átvette a népszavazás előkészítését megakadályozó intézkedések irányítását. Joaquim Forn, a katalán belügyi felelős hasonló szellemben nyilatkozott csütörtökön, és azt is bejelentette, hogy ebben a helyzetben úgymond nem a törvények a fontosak, hanem a lakosok biztonsága, a rendfenntartás. A madridi kormány válasza: ha betartják a törvényeket, attól sem kell tartani, hogy erővel szereznek érvényt a rendnek. A katalánok viszont biztosak a dolgukban, már közzé is tették a vasárnapra tervezett referendum adatait. Eszerint 2315 választói helyiségben összesen 7235 tagból állnak majd a szavazóbizottságok. Egyben bemutatták a kínai készítésű új urnát, amely ellen több médium is felhozta kifogásként, hogy nem átláthatók. A hatóságok folytatják a szavazócédulák, és a referendummal kapcsolatos dokumentumok kutatását és lefoglalását, és őrzik azokat az épületeket, ahol a többi urnát helyezték el.

Az eseményeket az Európai Unió is szemmel tartja kiküldött megfigyelőkkel, igaz ezúttal nem több százat, hanem csak mintegy negyven főt delegáltak, de közben 16 európai ország is elküldte mintegy 30 képviselőjét. Óriási meglepetésre Antonio Tajani, az Európai Parlament eddig Madrid mellett nyilatkozó elnöke váratlanul arra szólította fel a spanyol kormányfőt, Mariano Rajoy néppárti miniszterelnököt, hogy hétfőtől politikai szinten tárgyaljon a Governnel. Közben a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű civil szervezet váratlanul aggodalmának adott hangot pénteken közzétett 21 oldalas jelentésében, és nehezményezte, hogy nemcsak a közösségi média, hanem a Generalitat is nyomást gyakorol a külföldi tudósítókra. A jelentés többek között azt kifogásolta, hogy a Generalitat külföldi kommunikációjának felelőse listázta az újságírókat, ki támogatja és ki ellenzi a függetlenséget. Az Invymark legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a katalánok többsége egyetértett a népszavazás megrendezésével. Az előrejelzések az igenek elsöprő győzelmét jósolták.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.30.