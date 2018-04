Késsel oldják meg konfliktusaikat a londoni fiatalok

Kedden nagy port kavartak az előző éjjel történt brutális támadások Londonban – Tottenham városrészben agyonlőttek egy 17 éves lányt, a szomszédos Walthamstow-ban egy 16 éves fiút szintén fegyverlövés sebesített meg életveszélyesen, 15 éves társát pedig megkéselték. A brit főváros most már New Yorkot is megelőzte a gyilkosságok számát tekintve – az áldozatok nagy része 18 éven aluli fiatal. Csak idén februárban 15 embert gyilkoltak meg itt, míg a hírhedt Nagy Almában (New York) 14-et; erre az arányra a modern történelem során még nem volt példa. Ráadásul a következő hónapban sem lett jobb a helyzet, a 8,5 millió lakosú New Yorkban 21, a 8,7 milliós Londonban pedig 22 erőszakos, halállal végződő támadást regisztráltak. Az idei első negyedévben így már 46 gyilkosság történt Londonban, ezekből 31-et szúróeszközökkel követtek el.

A The Times című lapnak nyilatkozó londoni rendőrkapitányság vezetője, Cressida Dick szerint a megdöbbentően sok késelésért részben a közösségi média okolható, amely szinte már normálissá teszi az ilyen és hasonló erőszakos cselekedeteket. – Az emberek a közösségi fórumokon egyre dühösebbek egymásra, és a dühüket gyakorlatilag azonnal ki is tudják fejezni valamilyen formában. Ezek az oldalak csak megnehezítik, hogy a felhasználók le tudjanak nyugodni – és biztos vagyok benne, hogy a gép előtt csak még jobban fölidegesítik magukat. Így egy triviális kis nézeteltérés is gyorsan erőszakhoz vezethet – magyarázta Dick. A rendőrkapitányság vezetője azt is hozzátette, hogy a YouTube-on és a különböző videómegosztó portálokon rengeteg agresszív, durva nyelvezetet használó felvétel van, és a fiatalok gyakran kedvelik, megosztják az ilyen kellegű tartalmakat. Véleménye szerint ezek a videók növelhetik a különböző rivális bandák közötti ellentéteket, és egy-egy videó feltöltése akár utcai erőszakhoz is vezethet.

Mindeközben a brit kormány hirdetéseivel igyekszik megelőzni a késeléseket. A Knifefree (késmentes) nevű kampány olyan történeteket oszt meg a fiatalokkal, amikben kortársaik elmesélik, miért nem hordanak már maguknál kést az utcán. Legtöbb ilyen történetben olyan tinédzserek szerepelnek, akik „rossz társaságba”, esetleg bandaharcba keveredtek, és szemtanúi vagy éppen áldozatai lettek egy támadásnak.

De nem csak a briteknek gyűlt meg a baja a késes támadásokkal. Például a német rendőrségi szakszervezet (Dpoig) tagjai azért lobbiznak, hogy a törvények szigorúbban büntessék az ilyen eseteket. A fiatalok körében igen magas számban előforduló késelés tudniillik nem számít emberölési kísérletnek, hanem testi sértésként tekint rá a német jogrendszer. A Dpoig szerint a fiatalok egy részének a legkisebb konfliktus is elég, és szinte azonnal kést rántanak. Azért is tartaná jó ötletnek a szakszervezet a törvény késes támadásra vonatkozó szigorítását, mert ha német állampolgárról van szó, így minimum egy év szabadságvesztést kapna az illető, ha pedig menekült az elkövető, kiutasíthatják az országból.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.04.