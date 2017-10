Késszúrás és fűrészelés nyomai a feldarabolt holttesten, a vádlott tagad

A tisztázatlan körülmények között feldarabolt és a tengerbe dobott Kim Wall svéd újságírónő torzóján tizenöt késszúrás és fűrészelés nyomaira bukkantak az orvos szakértők, az emberölés elkövetésével vádolt dán feltaláló számítógépén pedig olyan videofelvételt találtak a nyomozók, amely nők megölését ábrázolja – jelentette be a dán ügyészség.

Az illetékes bíró a feltárt bizonyítékok alapján elrendelte a letartóztatásban lévő Peter Madsen mérnök, feltaláló fogva tartásának meghosszabbítását négy hónappal.

Jakob Buch-Jepsen ügyész a nyomozás újabb eredményeit ismertette kedden az illetékes bírósággal. Elmondta, hogy Kim Wallt „a bordáin és a nemi szervein késelték meg a halál időpontjában vagy röviddel az után”. A Peter Madsen arcáról, nyakáról és körméről vett DNS-minták elemzése kimutatta, hogy azok Kim Walltól származnak – tette hozzá.

Az ügyész hangsúlyozta, hogy mindezek ellenére még mindig nem tudják a szakértők megmondani a halál pontos okát.

Peter Madsen, aki tagadja Wall megölését és holttestének feldarabolását, a szeptember 5-i bírósági meghallgatáson azt állította, hogy tengeralattjárója fedélzeti nyílásának súlyos ajtaja csapódott rá véletlenül Kim Wall svéd újságírónőre, aki azért ment a feltaláló által épített, 40 tonnás és 18 méteres hajóra, hogy interjút készítsen vele.

A férfi szerint a Dánia és Svédország közötti egyik tengerszorosban végrehajtott merülés után mindketten ki akartak menni a búvárhajó fedélzetére, ám egy hullám meglökte a tengeralattjárót, és az általa tartott ajtó rácsapódott a nő fejére. A pánik okozta sokkhatás miatt dobta a tengerbe a holttestet. Később megpróbálta elsüllyeszteni a hajóját.

Madsen, aki videokapcsolat révén vett részt a keddi tárgyaláson, cáfolta, hogy a tengeralattjárón talált számítógép, amelyen nők meggyilkolását ábrázoló felvételek vannak, a sajátja lenne. „Ez a gép az űrlaboratórium eszközei közé tartozik, amelyeket mindenki használ” – hangoztatta. Ismét tagadta Kim Wall megölését, és ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek a további fogva tartás ellen.

A svéd újságírónőt augusztus 10-én látták utoljára a tengeralattjárón Peter Madsen társaságában. A hajótörést túlélő feltalálót tengerből való kimentése után azonnal őrizetbe vették gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

A szabadúszó újságíróként New Yorkban és Kínában bejegyzett Kim Wall olyan lapoknak dolgozott, mint a brit The Guardian vagy az amerikai The New York Times. Peter Madsen minden idejét olyan eszközök (járművek) konstruálásának szentelte, amelyekkel elrugaszkodhat a Föld felszínétől, hasonlóan ahhoz, ahogy gyerekkora óta igyekszik elszakadni a valóságtól. Űrkutatási honlapján a szenvedélyének nevezi megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel elutazhat az ismert világon túli világokba.