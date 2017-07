Készen áll a Kína elleni atomcsapásra az amerikai flotta parancsnoka

Kemény kérdést kapott az amerikai Csendes-óceáni flotta parancsnoka csütörtökön Ausztráliában, egy biztonsági konferencián. Azt kérdezték tőle, készen áll-e arra, hogy nukleáris csapást mérjen Kínára, ha Donald Trump elnök elrendeli. „A válasz igen” – mondta Scott Swift admirális.

A Reuters által megszerzett felvétel tanúsága szerint kicsit részletesebben is kifejtette, hogy minden amerikai katona esküt tett, hogy teljesíti a parancsokat, az elnök pedig a fegyveres erők főparancsnoka, és mindig komoly gondokat okozott, amikor meggyengült a civil kontroll a hadsereg felett.

Később a Csendes-óceáni flotta szóvivője, Charlie Brown kapitány azzal igyekezett elvenni a helyzet élét, hogy nevetségesnek és „felháborítóan hipotetikusnak” minősítette a kérdést. Szerinte az admirális mindössze megerősítette, hogy a hadsereg betartja azt az alapelvet, amely szerint a fegyveres erők civil ellenőrzés alatt állnak.

Az Egyesült Államok és Kína viszonya alapvetően nem rossz, hiszen komoly gazdasági érdekek kötik őket össze, de számos kérdés feszíti a kapcsolatokat, még akkor is, ha Trump elnök egyelőre nem váltotta be választási ígéreteit, és nem kezdett vámháborúba Pekinggel. A legkényesebb kérdés Észak-Korea kezelése: Washington azt állítja, kész katonai erővel is megállítani az atomfegyvert és interkontinentális rakétát fejlesztő rezsimet, de ez Kína számára is közvetlen fenyegetést jelentene.