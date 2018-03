A saját szüleit lőhette agyon egy hallgató Michigan állam egyetemi kollégiumában

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

A saját szüleit lőtte agyon a Central Michigan University (Michigen állam központi egyeteme) egyik hallgatója – közölte egy meg nem nevezett helyi forrás a Detroit Free Press nevű hírportállal.

A rendőrség által üldözőbe vett gyanúsított, James Eric Davis Jr. szerepel a másodévesek hallgatói nyilvántartásában.

James Eric Davis Jr. Twitter

A források a Free Press-nek azt is elmondták, hogy a szülei péntek reggel azért mentek el érte az egyetemre, hogy a tavaszi szünetre hazavigyék magukkal a 19 éves hallgatót.

A kettős gyilkosság ügyében eljáró nyomozók és tisztviselők sajtótájékoztatójukon megerősítették, hogy két ember halt meg, de azt nem, hogy a gyanúsított a szüleit gyilkolta volna meg.

Az egyetemi rendfenntartók egyik vezetője, Larry Klaus azt mondta, hogy az áldozatok neveinek közzététele előtt a hozzátartozókat kell értesíteniük. A rendőrség hivatalosan csak azt erősítette meg, hogy a két áldozat nem diák.

Sherry Knight, az egyetem kommunikációért felelős alelnöke azt mondta, hogy az iskola még mindig le van zárva.

A diákokért a városba érkezett szülőket megkérték, hogy menjenek az egyik közeli hotelbe, amíg a gyanúsított kézre kerítésére indított akció tart.

A The Morning Sun című amerikai reggeli napilap portálja úgy értesült, hogy Davist helyi idő szerint péntek reggel 8 óra előtt engedték ki Mount Pleasant város MidMichigan nevű központi klinikájának a sürgősségi osztályáról.

A lövések 9 óra körül dördültek el.

A lap úgy tudja, hogy az egyetemi rendfenntartók már csütörtök este kapcsolatba léptek a gyanúsítottal, és bevitték őt az egyik helyi kórházba.

Davist a Central Michigan Life (CML) nevű helyi portál szerint „droggal kapcsolatos eset miatt” vitték csütörtökön kórházba. Arról is írnak, hogy az gyanúsítottat nemrég látták a városból északra kivezető vasúti síneken futni, de még a településen belül van. A rendőrségi körözés alapján 19 éves, fekete bőrű, sárga farmert és kék kapucnis kabátot visel, és fegyvere is van. A tájékoztatón hozzátették, hogy mivel több ruhadarabot találtak a vasúti sínek mentén, ezért más öltözetben is lehet már.

Több órával korábban arra figyelmeztették a hallgatókat és az egyetemi dolgozókat, hogy keressenek maguknak búvóhelyeket, és barikádozzák el magukat. A Detroittól körülbelül két órányira észak-nyugatra található egyetemen egyébként több mint 23 000 diák tanul.

Akcióban a Detroithoz közeli város rendőrsége, a lövöldözőt üldözik Twitter

Az intézmény épületeiben „biztonsági rendszabályokat” léptettek életbe, minden belső ajtót bezártak és senki nem hagyhatja el az épületeket.

A város Twitter csatornáján percről percre követhetőek az események.

Ez idén a tizenkettedik lövöldözés az Egyesült Államokban a CNN szerint. Az Egyesült Államokban, ahol annyi fegyver van forgalomban, amennyi a lakosainak száma, gyakoriak a fegyveres támadások, legutóbb február 14-én halt meg 17 ember egy középiskolai lövöldözésben Floridában – írta az eset kapcsán az MTI.