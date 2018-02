Két órán belül két fiatalt késeltek meg Londonban

Két óra alatt két fiatalt késeltek halálra az észak-londoni Camden városrészben. Egyikük még tinédzser volt, őt este fél kilenc körül szúrták le. A másik eset tíz óra után történt, a húsz év körüli fiú ugyan kapott elsősegélyt, ám ő is belehalt a sérüléseibe. A két helyszín negyedóra sétára található egymástól. A rendőrség az egész városrészt felkutatja, hogy megtalálja a támadókat, és azt is vizsgálják, hogy a két gyilkosság összekapcsolódik-e. Illetve több helyen házkutatást is végeztek éjszaka.

Camden az egyik legközkedveltebb városrész az angol fővárosban, ahol rendszeresen sok turista fordul meg – írja a BBC. Londonban az év eleje óta 16 halálos késelés történt, öt áldozat tizenéves volt.