Kiderült, mit találtak a Las Vegas-i lövöldöző szobájában

Kézzel írt, a 32. emeleti ablakból a fesztivál területéig a röppályára és a távolságra vonatkozó számításokat találtak a Las Vegas-i merénylő szobájában, a Mandalay szállodában talált feljegyzésen – tudta meg hatósági forrásból a CNN. Arról már korábban hírt adtak, hogy Stephen Paddocknál számokkal teleírt papírra bukkantak, amely – úgy vélik – fontos lehet az ügy szempontjából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Paddock vasárnap éjjel 58 embert lőtt agyon és 500-at megsebesített a Las Vegas-i countryfesztiválon, majd öngyilkosságot követett el. Már korábban találtak arra utaló jeleket, hogy a támadás után el akart menekülni, a Reuters szerint pedig a nyugdíjas könyvelő nemcsak a mészárlás helyszínét és rejtekhelyét választotta ki körültekintően, de a támadáshoz használt arzenált is régóta gyűjtögette. Paddock egyébként egy másik szállodai szobát is kibérelt, amely ugyancsak egy zenei fesztivál helyszínére – a Las Vegas-i Life Is Beautiful fesztiválra – nézett (az eseményt szeptember 22–25. között tartották).

Paddock valószínűleg több év vagy akár évtized alatt szerezte be a több ezer lőszert és az 50 automata vagy automatává átalakított fegyverét, amelyből a rendőrség később 23-at talált meg a támadáshoz bérelt hotelszobában, az arzenál felét pedig két további helyszínen fedezte fel. A nyomozók szerint a fegyverek közül ugyanakkor legalább 30-at egy időben, tavaly októberben vásárolhatott meg, ami felveti annak lehetőségét, hogy nem sokkal azelőtt valamilyen sorsfordító esemény történhetett vele.

Kedden nyilvánosságra hoztak néhány – a lövöldözés idején készült – videofelvételt, amelyből kiderül, hogy Paddock a sorozatokat 9–11 perc alatt adta le.

Bár egyre több körülmény ismeretes, az még mindig nem egyértelmű, mi váltotta ki az Egyesült Államok modern kori történetének legnagyobb tömegmészárlását – Paddockot visszahúzódó, csendes embernek ismerték, aki szerette a sportot, a szerencsejátékot, és gazdag befektetőként minden hobbijának hódolhatott.

A férfi apja, a pszichopatának tartott Patrick Benjamin Paddock egy időben az USA egyik legveszélyesebb körözött bűnözőjének számított, és börtönben ült fegyveres bankrablás miatt. Stephen Paddockot és testvéreit anyjuk nevelte, de a férfi alig ismerte az apját. Sajtóértesülések szerint Stephen Paddock komolyabb összeget veszített kártyán a tömeggyilkosság előtti napon, de ez nem magyarázza magát a gondosan eltervezett bűntényt, amelynek az előkészítéséhez napok kellettek.

Legutóbb több mint egy éve a floridai Orlandóban követtek el hasonló léptékű vérengzést, amikor egy magát az iszlám harcosának nevező merénylő egy melegbárban géppuskával lőtt a vendégseregre. Akkor rajta kívül 49-en hunytak el.