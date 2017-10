Kikiáltották volna a függetlenséget, de nem ülhet össze a katalán parlament

A spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette a katalán parlament hétfői ülését, amelyen a tervek szerint Carles Puigdemont katalán elnök bejelentette volna Katalónia függetlenségét, amelyet a múlt vasárnapi, erőszakba torkollt népszavazás után helyezett kilátásba – adta hírül a La Vanguardia spanyol napilap online kiadása. A bírói testületnél a katalán szocialista párt (PSC) támadta meg a népszavazásról szóló ülést összehívó határozatot. Az alkotmánybíróság felfüggesztő határozata azt jelenti, hogy a beadványt eljárásba vette, ítéletének meghozatalára öt hónapja van, de addig törvényesen nem lehet megtartani ezt az ülést.

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök korábban arról beszélt, a katalán parlamentnek el kell vetnie az egyoldalúan kikiáltott függetlenség ötletét, ha nem akarnak még nagyobb sérülést okozni. Puidgemont szerdán egy televízióműsorban hangsúlyozta, továbbra is keresik a párbeszéd lehetőségét Madriddal, de Katalónia függetlenségét napokon belül mindenképpen kikiáltják.

Az alkotmánybíróság csütörtöki döntését követően Rajoy ismét figyelmeztette a katalán kormányt, hogy ha továbbra is ragaszkodnak a Spanyolországtól való elszakadáshoz, az sokat ronthat a jelenleg is rendkívül feszült helyzeten. – A legjobb megoldás a problémára az lenne, ha visszatérnének a törvény adta keretek közé – fogalmazott a spanyol miniszterelnök, aki korábban jogszerűtlennek nevezte a katalán népszavazást, máskor pedig egyszerűen úgy fogalmazott, nem is történt népszavazás Katalóniában. – A lehető leggyorsabban vissza kell vonni az egyoldalúan bejelentett függetlenségi szándékot, hogy elkerülhető legyen a még nagyobb kár.

A német Bildnek Puidgemont csütörtökön arról beszélt, a spanyol kormány lépései már nem lepik meg. – A letartóztatásom is a lehetőségek között van, ám ez egy barbár döntés lenne – fogalmazott a katalán elnök, aki korábban VI. Fülöp spanyol királyt is bírálta, mivel az jogszerűtlennek nevezte a vasárnapi népszavazást.

A spanyol alkotmánybíróság által felfüggesztett, ezért törvénytelen népszavazásnak egyelőre eddig csak előzetes eredményeit közölték, eszerint a választásra jogosultak 42,3 százaléka vett részt a referendumon, összesen 2,26 millióan, akiknek 90 százaléka, 2,02 millió támogatta az elszakadást Spanyolországtól.

Hétfőre a katalán parlament elé a függetlenség pártolói nagyszabású utcai megmozdulást terveznek, míg egy nappal korábban, vasárnap a Spanyolország egysége mellett tüntetők készülnek felvonulni Barcelonában.