Kim Dzsong Unt levették a lábáról a déli zenészek

Újabb szimbolikus állomásán van túl az év elején megkezdett észak-koreai nyitási politika, vasárnap dél-koreai zenészek léptek fel Phenjanban, az előadás pedig olyan jól sikerült, hogy a hírek szerint még Kim Dzsong Unt, a remeteállam teljhatalmú urát is „mélyen megérintette” az esemény. Bár biztosat nem tudunk, azért megkockáztatjuk, hogy az évekig országa atomprogramjával, valamint új gyárak és vidámparkok megnyitásáról készült, héha már-már groteszk képekkel a világ híradóiba kerülő Kimnél ilyen azért nem esik meg minden nap.

A hivatalos tájékoztatásból kiderül, a többek között a déli könnyűzenei élet egyik meghatározó alakulatát, a Red Velvet lánycsapatot is soraiban tudó dél-koreai zenészcsoport több mint két órás koncertet adott, ezen ott volt Kim Dzsong Un, és felesége, Ri Szoldzsu is. A felvételek alapján úgy tűnik, a közönségnek is tetszett, amit tapasztalt, ami annál is inkább érdekes, mert a dél-koreai (és minden egyéb külföldi) zene illegális északon, a büntetés ezek birtoklásáért, de főleg a terjesztésükért nem ritkán börtön, vagy munkatábor.

További érdekesség, hogy Dél-Korea egy 2016-os északi nukleáris kísérlet után elkezdte maximális hangerőn üvöltetni déli popslágereket a két országot elválasztó határon, ezzel is pszichológiai nyomás alá helyezve az északi katonákat.

A vasárnapi eseményen azonban nem volt nyoma ellenségeskedésnek. „Mindenki mosolygott, ez komoly erőt adott nekünk” – nyilatkozta a Red Velvet egyik énekese, Kang Szolgi. Az északi állami hírügynökség szerint Kim Dzsong Un személyesen is megköszönte a rövid idő alatt megszervezett, mégis színvonalas showt.

És noha közben javában zajlik az évenkénti szokásos amerikai-dél-koreai hadgyakorlat, mindez legalább egy kis időre háttérbe szorult. Déli zenészek egyébként több mint tíz éve nem léptek fel északon.