Kim Dzsongun elmondta, mi a végső cél

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott: „Végső célunk az, hogy megteremtsük a valós erőegyensúlyt az Egyesült Államokkal szemben, s annak vezetőit elriasszuk attól, hogy katonai megoldásról beszéljenek” – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kim Dzsongun jelezte azt is, hogy országa a szankciók ellenére is tökéletesíteni akarja nukleáris erejét. Tudósainak és mérnökeinek a jövőben is dolgozniuk kell az észak-koreai rakétatechnika további korszerűsítésén – tette hozzá. Az ország sikereket ért el rakétapotenciáljának fejlesztése terén annak ellenére, hogy évtizedek óta büntető intézkedések vannak érvényben vele szemben – mondta, hangsúlyozva, hogy Phenjan meg akarja mutatni „a nagyhatalmi sovinisztáknak, miként képes tovább haladni útján a korlátozó intézkedések ellenére is”.

Sikeresnek nevezte a mostani rakétatesztet, megállapítva, hogy a Hvaszong 12-es típusú, közepes hatótávolságú rakéta a tervezettnek megfelelő röppályán haladt, átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaidó felett, majd pontosan a kijelölt helyen csapódott a Csendes-óceánba.

Eközben Kína washingtoni nagykövete kijelentette: az Egyesült Államoknak tartózkodnia kellene Észak-Korea fenyegetésétől, és ehelyett aktívabban kellene kivennie részét azokból az erőfeszítésekből, amelyek a Phenjan nukleáris és rakétatechnikai fejlesztései által keletkezett válság rendezésére irányulnak.

Cuj Tien-kaj egy diplomáciai rendezvényen úgy fogalmazott: „Őszintén megmondom, az Egyesült Államoknak szerintem a mostaninál sokkal többet kellene tennie annak érdekében, hogy e kérdésben hatékony nemzetközi együttműködés jöjjön létre.” Washingtonnak tartózkodnia kellene az újabb fenyegetésektől Észak-Koreával szemben, többet kellene tennie azért, hogy meg lehessen találni a párbeszéd és a tárgyalások felújításához vezető utakat – tette hozzá a diplomata.

Kína mindenesetre a Phenjan elleni szankciókat illetően „sem többet, sem kevesebbet” nem fog tenni annál, mint amit az ENSZ BT határozatai előírnak – mondta Cuj Tien-kaj.

Az előző napon amerikai részről éppen Pekinget ösztönözték arra, hogy tegyen többet a válság megoldásáért. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter úgy vélekedett, Kínának érvényesítenie kellene a nyersolajszállítási embargót Észak-Koreával szemben. Szerinte az olajexport „nagyon erőteljes eszköz” lenne a phenjani magatartás megváltoztatására, de ezzel az eszközzel szinte kizárólag Kína tudna élni, mivel a sztálinista ország teljes nyersolajigényét kínai importból fedezi. Tillerson kifejezte reményét, hogy Kína, amely világhatalom, saját hatáskörében meghozza ezt a döntést, ezzel is megpróbálva rászorítani Phenjant atomfegyver-fejlesztési programjának újragondolására és a párbeszéd elkezdésére.

James Mattis amerikai védelmi miniszter csütörtökön a japán hivatali partnerével folytatott telefonbeszélgetése során amellett foglalt állást, hogy az Egyesült Államoknak, Japánnak és Dél-Koreának erőteljes háromoldalú együttműködés révén kell demonstrálnia, hogy egységfrontot alkot az észak-koreai magatartással szemben.

Mi is beszámoltunk arról, hogy Észak-Korea újabb rakétát bocsátott fel Phenjan egyik külső kerületéből keleti irányba, a rakéta átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaidó felett, majd a Csendes-óceánba csapódott. A Jonhap dél-koreai hírügynökség tette közzé először a hírt néhány perccel a rakéta kilövése után, ezt követően Tokióban is megerősítették a rakétafelbocsátás hírét, pontosítva, hogy a Hokkaidón fekvő Erimo várostól kétezer kilométerre keletre csapódott a tengerbe az eszköz.

A dél-koreai hadsereg egyébként két ballisztikus rakétát indított pénteken, hat perccel az észak-koreai rakéta kilövése után. A Hjunmu-2 típusú, 300 kilométer hatótávolságú ballisztikus rakétákat a két Koreát elválasztó tűzszüneti vonal térségéből indították, az egyik a Keleti-tengeren sikeresen eltalálta a kijelölt célpontot – közölte a szöuli vezérkar. A közlemény szerint a célpont és a gyakorlótér közötti távolság megegyezett azzal a távolsággal, amennyire a Phenjan melletti légitámaszpont van, ahonnan az újabb észak-koreai rakétát pénteken fellőtték. A másik dél-koreai rakéta még az indítás kezdeti szakaszában a tengerbe zuhant, ennek okát a vezérkar nem részletezte.

Észak-Korea ezt megelőzően augusztus 29-én tesztelt kísérleti rakétát, amit a dél-koreai hadgyakorlatra adott válasznak neveztek. Kim Dzsongun kormánya az utóbbi egy évben azonban rendszeresen lő ki interkontinentális ballisztikus rakétákat.