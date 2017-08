Kim Dzsongun még több rakéta építésére adott utasítást

Még több, szilárd hajtóanyagú rakéta, illetve robbanófej építésére adott utasítást Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője. A hivatalos állami hírügynökség, a KCNA beszámolója szerint Kim szerdán egy vegyi kutatóintézetben tett látogatást, és ott adott utasítást az újabb fegyverek előállítására. A jelentés ugyanakkor, némileg meglepő módon, nélkülözi az utóbbi időben szokásos, Washingtonnak címzett háborús fenyegetéseket – jelezte a Reuters.

Észak-Korea utolsó, július 28-i rakétatesztje után valószínű, hogy az elzárkózó diktatúra rakétái képesek lehetnek elérni az amerikai kontinenst is, ami különösen nyugtalanító annak tudatában, hogy feltehetően atomfegyverrel is rendelkeznek. Ez, illetve az amerikai haditengerészeti támaszpont, Guam ellen bejelentett konkrét fenyegetés súlyos feszültséget okozott a Koreai-félszigeten. Donald Trump amerikai elnök harciasan reagált „tüzet és dühöt” ígért reakcióként egy esetleges támadásra.

Kim látogatása viszont pont az után történt, hogy az utóbbi hetekben kissé csökkent a feszültség, Rex Tillerson amerikai külügyminiszter pedig békeajánlatnak is felérő módon üdvözölte, hogy Phenjan visszafogta magát, és reményét fejezte ki, hogy a közeli jövőben megnyílik a párbeszéd lehetősége. Valószínűleg ez az, amit az észak-koreaiak szeretnének: közvetlen tárgyalásokat az Egyesült-Államokkal, ami komoly nemzetközi elismerés lenne számukra.

Dél-Korea és az Egyesült Államok jelenleg is hadgyakorlatot folytat, amelyen egy esetleges északi támadás elhárítását modellezik. Dél-Koreában emellett polgári védelmi gyakorlatot is végeznek. Ennél valószínűleg nagyobb hatással vannak a phenjani vezetésre az ENSZ által is elfogadott szankciók, amelyek gazdaságilag hozzák nehéz helyzetbe. Kedden az gyesült Államok újabb intézkedéseket léptetett életbe, amely már az Észak-Koreával együttműködő kínai és orosz cégeket is érinti.